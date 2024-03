​Festival Literário Morabeza - Festa do Livro de Cabo Verde regressa para 4ª edição

A 4ª edição do Festival Literário Morabeza - Festa do Livro de Cabo Verde acontece de 19 a 22 deste mês, na Cidade da Praia, e traz escritores nacionais e internacionais de renome. O destaque desta edição vai para a participação de Lauren Rose Teixeira, escritora luso-britânica e filha de uma cabo-verdiana.

O Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas fez esta quarta-feira, 06, a apresentação da 4ª edição do festival, numa conferência de imprensa proferida pela presidente do Instituto da Biblioteca Nacional de Cabo Verde, Matilde Santos e que contou com a presença do parceiro Ouro, CVTelecom.

Matilde Santos disse que nesta edição, o festival literário almeja dar continuidade à sua missão de promover o livro, a leitura e a literacia, através de um programa que integra vários sectores da cultura.

O evento reunirá, segundo explicou, durante quatro dias, escritores, investigadores, ilustradores e outros especialistas no domínio do livro e da literacia das diferentes especialidades literárias, para discutir a relevância do livro e da literacia no desenvolvimento cultural de um país.

“O evento contará com cinco painéis temáticos, nomeadamente os clássicos da literatura cabo-verdiana e a nova geração de escritores, a relevância da ilustração nos livros infantis e juvenis, conexões entre o cérebro e a leitura, às finalidades dos livros infantis e juvenis e, por fim, uma criatividade no mundo literário”, indica.

Além disso, e ao mesmo tempo, o Instituto da Biblioteca Nacional de Cabo Verde, as escolas primárias e secundárias, na Cidade da Praia, a Universidade de Cabo Verde, o Auditório Nacional, o Palácio da Cultura Ildo Lobo, têm agendado uma feira do livro, oficinas, sessões de contos, conversas e uma coleção em torno do livro e da literatura.

“Entre as figuras nacionais, destacamos os expoentes da literatura nacional, Germano Almeida, Prémio Camões 2018. Entre os participantes estrangeiros, destacamos a presença do professor Enrique Vázquez Justo, presidente do Instituto Europeu de Estudos Superiores em Portugal, que é psicólogo clínico e neuropsicólogo, que nos trará o interessante tema das ligações entre neurologia e as leituras”, revela a responsável.

A festa do livro contará ainda com a participação de Elbel Rocha, Odair Varela, Cristy Reis, Nathalie Melo.

Matilde Santos anunciou também a participação de Lauren Rose Teixeira, que é uma escritora luso-britânica e filha de uma cabo-verdiana, que tem apenas 11 anos, já se destaca na profissão literária.

Nas outras edições, o evento esteve nas ilhas de São Vicente e do Fogo e está, agora, de regresso à Cidade da Praia, onde aconteceu a sua primeira edição. “Este ano, voltamos a estar presentes apenas na Cidade da Praia, por uma questão logística e não só por razões financeiras, mas porque em termos de materialização em si, torna-se prático fazê-lo aqui”.

Para o Administrador da CVTelecom, Francisco Almeida, a empresa orgulha-se de patrocinar o evento num tema tão especial como a valorização e a promoção da cultura em Cabo Verde.

“Todos sabemos que o cultivo do acto de ler hoje é um desafio, principalmente no mundo das tecnologias em que vivemos, e é preciso conciliar a prática. O acto de ler, com esse contexto das tecnologias, para que as novas gerações de cabo-verdianos, estudantes e não só literários, podem continuar a promover o hábito da cultura e do conhecimento”, frisa.