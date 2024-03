Ministro da Cultura diz que 4ª edição do Festival Literário Morabeza consolida o Plano Nacional de Leitura

​O ministro da Cultura e Indústrias Criativas elogiou esta sexta-feira, 22, a participação dos escritores nacionais na IV edição do Festival Literário Morabeza, tendo considerado o evento como o consolidar do Plano Nacional de Leitura e o acesso aos livros.

Abraão Vicente, que falava à imprensa à margem do encerramento da IV edição do Festival Literário Morabeza– Festa do Livro, na Biblioteca Nacional, Cidade da Praia, avançou que o evento é o consolidar das boas práticas e acesso aos livros infantojuvenis, bem como a consolidação da centralidade da Biblioteca Nacional, em colaboração com as bibliotecas municipais e escolares.

“Tivemos mais uma semana de grande promoção do livro, da literatura, com grande destaque para os autores novos, para a literatura infantojuvenil e também antes do encerramento iremos lançar o prémio Manuel Lopes, no valor de cinco mil euros em parceria com a Casa da Moeda”, ressaltou, reiterando que o prémio é em respostas às reclamações dos autores.

Segundo o ministro, o prémio é mais um contributo do Governo para elevar a qualidade da escrita cabo-verdiana e envolver cada vez mais a comunidade artística e literária.

O festival, que aconteceu durante quatro dias, 19 a 22, reuniu escritores, investigadores, ilustradores e outros especialistas nos domínios do livro e da literacia das diferentes especialidades literárias, para discutir a relevância do livro e da literacia no desenvolvimento cultural de um país.

Debates, feira do livro, showcooking, lançamentos de livros, lançamentos de prémios literários, foram algumas das actividades que fizeram parte da programação do festival literário.