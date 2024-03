A cantora Nancy Vieira apresenta o seu mais recente álbum, intitulado “Gente”, esta sexta-feira, 8, no Teatro São Luiz, em Lisboa (Portugal), que terá entre os convidados Mário Lúcio e Amélia Muge.

Este espectáculo de Nancy Vieira conta ainda como convidados Acácia Maior, António Zambujo, Remna, Fogo Fogo, Fred Martins, Miroca Paris, Paulo Flores e Remna, também como convidados.

“Gente” foi produzido por Amélia Muge, José Martins e pela própria Nancy Vieira, traz uma experiência musical única que une diferentes culturas e talentos do mundo lusófono.

Depois do concerto em Portugal, a cantora fará o lançamento oficial do disco no próximo dia 15 deste mês.