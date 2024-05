​Nancy Vieira na 15ª edição do Festim em Portugal

A cantora cabo-verdiana Nancy Vieira é um dos destaques da 15.ª edição do Festival Intermunicipal de Músicas do Mundo (Festim), que decorre de 21 Junho a 11 de Julho em quatro municípios da região de Aveiro (Portugal).

Organizado pela d`Orfeu, o festival conta este ano com oito concertos que vão percorrer as principais salas de espectáculos e locais ao ar livre dos municípios de Águeda, Albergaria-a-Velha, Estarreja e Ílhavo.

De acordo com a Lusa, o festival arranca com um concerto que junta o compositor e pianista cubano Omar Sosa, o senegalês Seckou Keita e o percussionista afro-venezuelano Gustavo Ovales, num “diálogo instrumental afetuoso, dinâmicas efervescentes e improvisações de jazz”.

Suba Trio apresenta-se em Albergaria-a-Velha (Cineteatro Alba) a 21 de Junho e em Águeda (Centro de Artes) a 22 de Junho.

Depois, será a vez do clarinetista búlgaro Ivo Papasov & His Wedding Band levar aos palcos do Festim os ritmos dos Balcãs, a 28 de Junho, no relvado da Costa Nova (Ílhavo) e a 29 de Junho no Cine-Teatro de Estarreja.

No mesmo fim de semana, o ‘rapper’ e activista social Robints Paulo (Vox Sambou), originário do Haiti, chega ao Festim a 28 de Junho no Cine-Teatro de Estarreja e a 29 de Junho no relvado da Costa Nova.

Para o encerramento, haverá morna, samba, fado e batuque, com a cantora cabo-verdiana Nancy Vieira, que irá revisitar os temas do seu mais recente álbum, “Gente”.

A cantora, que se faz acompanhar por alguns dos músicos originais da banda de Cesária Évora, irá actuar no dia 04 de Julho, na Quinta do Torreão (Albergaria-a-Velha), e a 11 de Julho, no Largo 1.º de Maio (Águeda).