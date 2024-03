​Naty Martins com primeiro disco “Fortuna” no mercado

O primeiro disco da cantora cabo-verdiana Naty Martins intitulado “Fortuna”, já está disponível nas lojas. O disco foi lançado no passado dia 1 deste mês nas plataformas digitais, anunciou a produtora Insulada.

Em comunicado a produtora avisou que no sábado, 09, Naty Martins fará na sua terra natal, São Miguel a apresentação do seu mais novo trabalho discográfico.

A produtora realçou que Naty Martins escolheu o 8 de Março, Dia Internacional da Mulher, para disponibilizar o seu disco nas lojas como forma de celebrar o ser mulher e o ser mulher-mundo.

“Fortuna é o nome do primeiro disco de Naty Martins, que na verdade carrega com ele quase que um tipo de fortuna musical. Em voz claramente diferenciada, o timbre de Naty leva-nos a universos muito pouco presentes na nossa música”, realça.

O disco tem a direcção de Mário Lúcio e a produção de N´du Carlos.

“Uma selecção de músicos acompanham a cantora neste disco : N´Du Carlos, Gilmar, Elias Gomes e Palinh que aqui constrói sonoridade musicais que nos levam em viagem a vários ritmos, que tocam o reggae, o funaná, a coladeira , a morna e demais sonoridades do mundo”.

A mesma fonte indicou que a temática das letras vai desde canções onde o amor é tema principal, o clima, a chuva e ainda temas que elevam o continente e cultura africana Fortuna, é um disco lançado pela label MareMusica , cuja mentoria é do músico Mário Lúcio.

Neste disco, Naty Martins canta quatro temas de Mário Lúcio e o restante é preenchido com composições da sua autoria.

Depois de São Miguel, a cantora fará show de apresentação do álbum no dia 28 deste mês, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, na Cidade da Praia.

Naty iniciou a carreira na sua terra natal, depois passou pela cidade de Assomada e do Tarrafal, partiu para os palcos de Lisboa, onde reside actualmente. Fez palcos desta cidade e alguns festivais internacionais.