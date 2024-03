​Programação da 10ª Edição do AME apresentada na próxima semana

A organização da Atlantic Music Expo apresenta na próxima segunda-feira, 11, a programação do evento que acontece de 1 a 4 de Abril, na Cidade da Praia.

Para esta 10ª edição, 10 anos do AME, a organização promete um evento mais pujante e com a vivacidade que já é característico do Atlantic Music Expo, atraindo maior participação do público em geral.

O Atlantic Music Expo – AME, mercado da música mundial do oceano atlântico e único na região africana, é um marco musical e cultural de Cabo Verde.

À semelhança dos outros anos, a 10ª edição do AME, contará com a presença de vários artistas nacionais e internacionais em workshop, conferências, daycases, showcases, one on one meeting, e na feira.

Recorde-se que o AME é realizado desde 2013, e por este mercado da música já passaram cerca de 1000 artistas e bandas, 230 jornalistas e profissionais nacionais e internacionais, realizamos cerca de 100 workshops e conferências e tivemos cerca de 540 expositores na feira.