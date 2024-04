​10ª Edição do Atlantic Music Expo arranca hoje

A 10ª edição do Atlantic Music Expo (AME) arranca esta segunda-feira, 1 de Abril, sob o lema “Sustentabilidade e formalidade”. A sessão de abertura será no Auditório Jorge Barbosa, na Cidade da Praia, além dos discursos, haverá actuações de 40 minutos e homenagens aos impulsionadores assim como aos parceiros que estão com o evento desde primeira hora.

Em relação ao lema “Sustentabilidade e formalidade”, o director geral do AME, Gugas Veiga disse que terão conferência e workshops, onde vão debruçar sobre estes dois temas. “Temos primeiro a apresentação de um festival que é sustentável, a nível financeiro, a nível social, e a nível ambiental, que acontece nos Açores, que é um parceiro nosso”.

No mesmo dia, à tarde acontece um workshop que tem a ver com a formalização do sector, o Estatuto do Artista, que será apresentado pelo Ministério de Finanças e Ministério da Cultura.

Durante o AME, a cidade da Praia respira e vive a World Music com mais de 25 mil pessoas, entre nacionais e estrangeiros, nas actuações de rua e na feira.

Orçado em 20 mil contos, esta edição terá 26 actuações, sendo 15 de artistas nacionais e 11 de internacionais.

Entre os artistas nacionais teremos Gabriela Mendes, de São Vicente, Kátia Semedo, que reside na Cidade da Praia, Elly Paris, de São Vicente, Gerson Spencer, do Maio, mas que reside em Portugal, Quarteto Ano Novo + 1, de São Domingos, Sizal, que também é um grupo de jovens de São Vicente, Zubikilla Spencer, da Praia, Maura, que é uma jovem cabo-verdiana residente nos Estados Unidos da América.

Manú Reis, que reside na Praia, Ste Mandela, que também reside na Praia, Primitive,também da Praia, George Tavares, um conhecido artista da Ilha de Maio, Berlock, que é um jovem cabo-verdiano, DJ e músico que também vive em Portugal, DJ Sarumawashi, que é um jovem de Santo Antão e DJ Axel, da Praia.

Os artistas internacionais, estarão no AME 2024: Giuliano Gabrielli (Itália), Anna Setton (Brasil), Brown Rice Family (Japão/EUA), Camila Reis (Brasil), Luiz Caracol (Portugal), Klaudio Hoshai (Angola), Jocelyn Balou et Borumba (da República Democrática do Congo), Insólito e Universo (Venezuela), Dende (Brasil), Le. Panda (Canadá), e DJ Danykas (Portugal).

Além dos espectáculos, haverá showcase, daycase, feira com stands, conferência, workshops e reuniões one-on-one.

A maior feira da música transatlântica encerra na quinta-feira, 04, na Praça da Escola Grande com a actuação do artista maiense Gerson Spencer, que reside actualmente em Portugal. De seguida, o palco da Praça da Escola Grande recebe a abertura da 13ª edição do Kriol Jazz Festival com actuação de Jorge Pardo e Armando Orbon (Espanha) e Soren Araújo Trio (Cabo Verde).