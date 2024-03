Salina apresenta “Nha Kansera Ka tem Midida” na Cidade da Praia e no Maio

O grupo teatral Salina, da ilha do Maio, tem agendado duas apresentações da peça teatral “Nha Kansera Ka tem Midida”. A primeira apresentação será no dia 21, no Auditório Nacional Jorge Barbosa, na Cidade da Praia, e a segunda no dia 27, na Assembleia Municipal, na ilha do Maio. A apresentação desta peça está enquadrada no Março, Mês do Teatro.

Fundado em Setembro de 2010, na ilha do Maio, o grupo resgata histórias antigas da ilha, para as levar ao palco.

Segundo o actor e músico Mário Daniel Tavares, a peça “Nha Kansera Ka tem Midida” é uma história verídica da ilha do Maio que aconteceu entre os anos de 1947 e 1949, quando grassava fome em Cabo Verde onde muitas pessoas e animais morreram.

“Trata-se de uma história verídica, vivida nos anos 40 do século XX, na ilha do Maio, em que uma grande seca assolou a ilha e provocou a fome e morte de muitas pessoas e animais, por falta de alimentos e pasto”, destaca.

A peça será apresentada por três elementos e será uma apresentação com música ao vivo. “A música foi retirada na peça, para que a história fique na sua versão original. Como sou dramaturgo e compositor acabei por desafiar-me a compor a música”.

“Há necessidade da música para fazer a narração da peça. Então, acabei por desafiar-me a compor quatro musicais na história, para fazer a narração da peça. Com isso, durante a apresentação haverá música ao vivo”, conta.

Na peça, a personagem principal é uma mulher, que na fome de 1947, tinha que procurar comida para dar ao filho de menos de um ano de idade para comer.

E foi neste sentido que escolheram o mês de Março, para apresentar a peça. “Não só para apresentar o trabalho, mas também por ser o Mês da Mulher.

A apresentação no Auditório Nacional, na Cidade da Praia, será no dia 21, às 19h00, mas durante o dia, a partir das 9h00, haverá uma pequena exposição de produtos típicos da ilha do Maio.

O grupo tem sete elementos, mas para esta peça tiveram que adaptar em três personagens, para diminuir os custos.

“Depois da Cidade da Praia faremos apresentação na ilha do Maio, que será a segunda vez. Mas é a primeira vez que vamos fazer uma apresentação na Cidade da Praia”, informa.

Outros palcos

Mário Daniel Tavares informou que receberam convite para levar a peça para o Festival Sal EnCena, que acontece na ilha do Sal, no mês de Junho. “Recebemos um convite para apresentar a peça no Festival Sal EnCena. E também, o nosso objectivo, para além do espectáculo que vamos fazer na Cidade da Praia e no Maio é encontrar mais parceiros para podermos apresentar a peça na ilha do Sal”.

“Queremos encontrar novos parceiros para que ao longo deste ano possamos apresentar a peça em outros pontos do país. O nosso maior objectivo é levar esta história antiga do Maio para o mundo a conhecer”, explica.

Mas também, o grupo tem, além da peça “Nha Cansera Ka tem Midida”, outros trabalhos que vão fazer nos próximos tempos. “São peças que vão retratar mais histórias da ilha do Maio. Portanto, o nosso grupo foi criado com intenção de fazer o teatro, a partir das histórias antigas do Maio, para mostrar ao país um pouco da nossa história”.

O grupo teatral Salina conta com cerca de sete peças que contam histórias da ilha do Maio, que pretende apresentar nos próximos tempos.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1162 de 6 de Março de 2024.