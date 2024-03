​IILP organiza “Encontros com (a) história”

O Instituto Internacional da Língua Portuguesa (IILP), na Cidade da Praia organiza a partir deste mês de Março um programa intitulado “Encontros com (a) história”. Trata-se de uma rubrica que o IILP passa, a partir deste mês de Março, a organizar mensalmente.

Segundo uma nota enviada, nesta rubrica um convidado do IILP convida ele próprio outra pessoa para uma conversa a dois onde as histórias pessoais e de vida se cruzam com as histórias dos lugares e dos tempos.

“Uma conversa aberta e informal, com a qual se pretende um fim de tarde de encontros com a memória e com o futuro”, realça.

Para a primeira sessão, que acontece esta quinta-feira, 14, às 18h00, o convidado é Manuel Brito-Semedo, que, por sua vez, convidou Joaquim Arena para a conversa que decorrerá no salão nobre do IILP, na Casa Cor de Rosa, no Plateau.

Manuel Brito-Semedo é um Antropólogo de formação e a celebrar duas décadas sobre o seu doutoramento, tem um longo percurso de investigação, de escrita e de dinamização cultural, como o espelham os vários títulos publicados, de géneros diferenciados, da crónica ao ensaio e escrita académica.

Joaquim Arena tem no seu percurso, para além da preponderante escrita literária, o jornalismo, a música e as actividades ligadas à sua formação jurídica. "2023 foi um ano particularmente relevante no percurso, que iniciou com “A verdade de Chindo Luz”, ao ser distinguido com o importante Oceanos - Prémio Literatura, pela obra Siríaco e Mister Charles, e com o Prémio Arnaldo França, pela obra “O sabor da água da chuva” e outras memórias da amiga perfeita".