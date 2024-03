​Elida Almeida lança primeiro álbum em vinil a 19 de Abril

A cantora cabo-verdiana assinala os seus dez anos de carreira com o lançamento do seu quinto álbum “Di Lonji” em vinil no dia 19 de Abril deste ano.

Segundo uma nota da Harmonia, esta edição de apenas 500 exemplares, que será lançada a 19 de Abril, contém um novo e surpreendente tema: "Estanhadinha" de Frank Cavaquim, lançada em 1991 no lendário álbum "Mar Azul" de Cesária Évora, na versão e com a voz de Elida Almeida. “Dez anos depois da estreia em 2014, ano em que foi descoberta pelo produtor José da Silva, também responsável por apresentar Cesária Évora ao mundo, Elida Almeida está a medir o caminho percorrido”, frisa. Por isso, a cantora baptiza o seu quinto álbum de “Di Lonji”(Venho de muito longe). “Acima de tudo, venho do interior da ilha de Santiago, de um interior tão profundo, tão remoto, que a maioria dos seus habitantes nunca saiu de lá. Já estive em 50 países, ganhei inúmeros prémios e as minhas criações foram distribuídas em quatro continentes...". Um destino extraordinário, graças ao seu talento e tenacidade”. A mesma fonte realçou que Elida Almeida está convencida de que deve a sua carreira excecional às suas raízes sólidas, às suas figuras tutelares, que ela homenageia com infinita ternura neste álbum, um colar de pérolas íntimas finamente trabalhadas.



Com este disco, a cantora está a planear uma digressão europeia para o final de 2024. “O novo álbum de Elida Almeida, "Di Lonji", assinala dez anos de carreira e coloca-a entre as mais influentes cantoras cabo-verdianas da actualidade”, indica a mesma fonte. A inspirada capa de “Estanhadinha”, o primeiro single deste quinto álbum, é uma bela homenagem à sua compatriota Cesária Évora lançada esta terça-feira, 12 de Março. De lembrar que Elida Almeida lançouem 2014, o seu primeiro álbum “Ora Doci, Ora Margos”,e ganhou o Prix Découvertes RFI em 2015. A faixa "Nta Konsigui" ("Eu vou conseguir") acumulou 2,7 milhões de visualizações no YouTube e tornou-se um sucesso imparável. Seguiu-se uma digressão pela Europa, África e América do Norte. “Djunta Kudjer”, um mini-álbum de sete faixas, que precede em alguns meses o lançamento do álbum "Kebrada", gravado durante uma residência em Abidjan com o guitarrista Hernani Almeida, que mais tarde se tornou seu director artístico. O álbum é uma verdadeira declaração de amor à música cabo-verdiana e à sua diversidade.



“Kebrada”, o seu terceiro álbum, lançado em 2017, leva o nome da aldeia onde passou a sua infância. Uma mistura inteligente de energia latina misturada com ritmos cabo-verdianos: batuque, funaná, coladera e tabanka. Membro do colectivo Orchestre Cesária Évora, que perpetua o repertório da sua compatriota Cesária Évora, falecida em 2011, Elida Almeida apresenta-se em vários festivais por todo o mundo, incluindo o Festival des Musiques du Monde, em França.



“Gerasonobu” (2020): O seu quarto álbum estabelece-a como a musa desta nova geração a que pertence; com este álbum, ela tem a missão de revelar a estes "jovens rebentos" a riqueza do património cultural de Cabo Verde.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.