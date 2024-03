​4ª Edição do Festival Literário Morabeza - Festa do Livro arranca esta terça-feira com oficina de ilustração

Após um interregno devido a COVID-19, o Festival Literário Morabeza - Festa do Livro está de volta, para a sua 4ª edição. Serão quatro dias de evento à volta do livro e da leitura.

A 4ª edição do festival literário arranca na manhã de hoje, 19, com uma oficina de ilustração com a ilustradora, Danuta Wojciechowska, na Escola Técnica Cesaltina Ramos.

À tarde, haverá abertura oficial que será presidida pelo Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abraão Vicente, no Auditório Nacional Jorge Barbosa, de seguida acontece a abertura oficial da feira do livro, na Biblioteca Nacional.

Mesas de debates, feira do livro, showcooking, lançamentos de livros, lançamentos de prémios literários e muito mais, na Biblioteca Nacional, a casa do livro, da leitura e da literatura, no Auditório Nacional Jorge Barbosa, no Palácio da Cultura Ildo Lobo e nas escolas, são algumas das actividades que fazem parte da programação do festival literário, que decorre durante quatro dias, na Cidade da Praia.

Este ano, o Festival Literário Morabeza vai dar especial atenção à literatura infanto-juvenil. Por isso, acontece uma sessão de contos com os mais pequenos também está marcada para esta edição com a contadora de estórias, Elisabete Gonçalves.

Um dos momentos imperdíveis do Festival Literário Morabeza é o showcooking, que acontece esta quarta-feira, 20, às 17h00, na Biblioteca Nacional. Para esta edição, as convidadas são a Embaixatriz e a chef Ilma Ferreira e a chef Ália Santos.

Durante a 4ª edição do Festival Literário Morabeza será feito o lançamento do Prémio Literário Infanto-Juvenil "Manuel Lopes" pela Imprensa Nacional - Casa da Moeda, parceira deste evento.

Nesta 4ª edição do Festival Literário Morabeza uma das convidadas especiais será Dina Salústio e o seu livro "A Montanha Branca e Seus Mistérios".

As conversas, no âmbito do Festival Literário Morabeza, vão ser estreadas por Germano Almeida e Evel Rocha. "Os clássicos da literatura cabo-verdiana e a nova geração de escritores", com moderação de Fátima Fernandes, na Biblioteca Nacional.

Haverá workshop de ilustração com Danuta, no âmbito da 4ª edição do Festival Literário Morabeza, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, esta quarta-feira, 20, pelas 14h00.

Ainda, nesta quarta-feira, 20, a partir das 16h00, os alunos da Escola Básica Lavadouro vão receber o Festival Literário Morabeza, através de uma conversa com a conceituada Danuta Wojciechowska.

O filme "O Sr Napumoceno da Silva Araújo" baseado no livro do mesmo nome do premiado escritor cabo-verdiano, Germano Almeida, terá uma exibição especial, esta quarta-feira, 20, pelas 19h00, em frente ao Auditório Nacional Jorge Barbosa.

“A criatividade no mundo literário” será um dos temas de conversa da 4ª edição do Festival Literário Morabeza, que contará com a participação do embaixador do Brasil, Colbert Silva e do escritor N'gosi Nelly.

No âmbito do festival literário, será assinado um protocolo entre os Ministérios da Cultura e da Educação e do Instituto Europeu de Estudos Superiores de Portugal, relativo ao Plano Nacional de Leitura, que visa promover o livro, a leitura e a literacia.