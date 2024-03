​Peça “Cabral, A Última Lua de Homem Grande” com duas apresentações na Praia

A peça "Cabral, A Última Lua de Homem Grande", uma coprodução Sikinada - Companhia de Teatro (Cabo Verde) e Teatro Art'Imagem (Portugal), volta aos palcos com mais duas apresentações, na Cidade da Praia.

Depois da estreia na Cidade da Praia, no passado dia 20 de Janeiro, a peça regressa aos palcos no sábado e domingo, 23 e 24, no Auditório do Centro Cultural Português da Praia.

A peça sobre a figura incontornável de Amílcar Cabral na história de Cabo Verde e Portugal, visa assinalar do 50º aniversário da morte dele (2023), bem como a celebração dos 100 anos do seu nascimento (2024) e o 50º aniversário do 25 de Abril (2024).

Depois da Praia, iniciará a agenda de circulação, com uma apresentação no dia 29 deste mês, em Bissau (Guiné Bissau), enquadrado na programação de Djintis - I Festival Internacional de Artes Cénicas de Bissau.

A peça tem agendadas apresentações, dentro e fora de Cabo Verde, ao longo do ano. De 17 a 26 deste mês, a peça estará no Auditório da Quinta da Caverneira, Maia, Portugal, no âmbito das comemorações dos 50 Anos do 25 De Abril.

Em Junho, a peça será recebida na Ilha do Sal, no Festival Nacional de Teatro e em Novembro, na ilha de São Vicente, no Festival Internacional de Teatro do Mindelo.