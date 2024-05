​Peça teatral “Cabral, A Última Lua de Homem Grande" apresentada em Portugal

A peça teatral "Cabral, A Última Lua de Homem Grande", uma coprodução Sikinada - Companhia de Teatro (Cabo Verde) e Teatro Art'Imagem (Portugal), será exibida, em dez sessões, no Norte de Portugal.

Segundo uma nota enviada, a peça será exibida de 17 a 26 de Maio, no Auditório da Quinta da Caverneira, Maia, Portugal, enquadrado nas Comemorações dos 50 anos do 25 de Abril da Câmara Municipal da Maia.

A mesma fonte informa que, está, também, confirmada para este ano, a presença da peça no Festival SalEnCena, na ilha do Sal, em Junho e no Mindelact – Festival Internacional de Teatro do Mindelo, São Vicente, em Novembro, para além de outras participações nacionais e internacionais em fase de negociação.

A peça chega a Portugal, depois da estreia na Cidade da Praia, no passado dia 20 de Janeiro, enquadrado nas comemorações do Centenário do Nascimento de Amílcar Cabral, de duas apresentações, em Março deste ano, na Cidade da Praia, e uma na Guiné Bissau, no Djintis - I Festival Internacional de Artes Cénicas de Bissau.

Adaptada do romance do escritor cabo-verdiano Mário Lúcio Sousa, a peça é parte do último dia de vida de Amílcar Cabral para falar do seu pensamento e da sua obra, a peça é interpretada por João Paulo Brito, dirigida por Flávio Hamilton e com uma equipa formada por artistas dos dois países.