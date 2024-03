​3ª Edição do "Pilon di Xou" vai homenagear Nha Marina Vaz

3ª Edição de “Pilon de Xou" que acontece este sábado, 23, na Cidade da Praia, vai homenagear a batucadeira, Nha Marina Vaz e traz nomes como Djodje, Hélio Batalha, Sandra Horta, Alberto Koenig, Sté, e Terreru 100, para abrilhantar a festa.

Organizado pelo músico e compositor Princezito, o evento vai homenagear a mulher e celebrar o 27 de Março, Dia da Mulher Cabo-verdiana.

Princezito disse hoje, numa conferência de imprensa, que está tudo a postos para a realização do "Pilon di Xou", que acontece no Salão Nobre da Assembleia Nacional, na Cidade da Praia.

“Este ano, estamos a fazer o evento no dia 23 de Março. Sempre realizamos no mês de Março, porque é um concerto concebido para homenagear, para celebrar o dia 27 de Março, que é o Dia da Mulher Cabo-verdiana”, indica.

Segundo disse, cada edição é diferente da anterior, porque cada artista tem a sua forma de estar no palco, cada um tem o seu repertório. “Na edição do ano passado, por exemplo, fizemos duetos interessantes entre Dino D`Santiago e Tereza Tradison di Terra. Então sempre criamos momentos que o público não espera no show”.

O músico afirmou que a 3ª edição de "Pilon di Xou" vai prestar uma homenagem à batucadeira Nha Marina Vaz, por ser a mais antiga e activa no batuco.

“Nha Marina Vaz tem 86 anos, e ainda batuca e canta finason. Achamos que é um exemplo e que é uma pessoa que devemos aplaudir. Então, no dia 23, vamos dar os parabéns a Nha Marina, pelo o seu aniversário e vamos prestar-lhe uma homenagem, porque para batuco estar onde está, no YouTube, no Tik Tok, no Instagram, no Spotify, na Assembleia, no Auditório, em Macau, na China, alguém se sacrificou muito para isso”, relata.

Para Princezito, a homenagem a Nha Marina Vaz estende-se a Nha Balila, Nha Bibinha Cabral, Inácia Gomes, para António (Ntóni) Denti d`Oro e a todos os grandes batucadores e batucadeiras que existem.