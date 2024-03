​Auditório Jorge Barbosa recebe “Nha Kansera ka tem midida”, do Grupo Teatral Salina – ilha do Maio

O Auditório Nacional Jorge Barbosa, na Cidade da Praia recebe, esta quinta-feira, 21, às 19h00, a peça “Nha kansera ka tem midida”, do Grupo Teatral Salina, da ilha do Maio.

O espectáculo acontece por ocasião da celebração do Março, mês do teatro e baseia-se em factos verídicos, vividos nos anos 40 do século passado na ilha do Maio.

Segundo o actor e músico Mário Daniel Tavares, a peça retrata “uma grande seca que assolou a ilha e provocou a fome e morte de muitas pessoas e animais”. E, nestes factos, o grupo trabalhou para, em forma de peça de teatro, apresentar o que ocorreu naquele tempo na ilha de Maio.

Haverá ainda momento musical com o músico e compositor maiense George Tavares.

Além da apresentação da peça, haverá durante o dia uma pequena exposição de produtos típicos da ilha do Maio.

Depois da Cidade da Praia, a peça será apresentada no dia 27 deste mês, na Assembleia Municipal da ilha do Maio, no Dia da Mulher Cabo-verdiana e Dia Mundial do Teatro.