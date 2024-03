Tudo a postos para o Festival Grito Rock Praia 2024

O mentor do projecto Grito Rock Praia, César Freitas, assegurou hoje, na cidade da Praia, que tudo está pronto para o grande espetáculo do Festival Grito Rock Praia 2024, previsto para este sábado na Pracinha Escola Grande.

Paralelamente ao grande espetáculo aguardado, a 8ª edição do Grito Rock Praia iniciou-se esta quarta-feira, 20, com a exibição do documentário “Plante uma Árvore”, que destaca o trabalho social e ambiental desenvolvido pela activista Luísa Lobo.

Conforme lembrou César Freitas, o evento está associado a causas ambientais, chamando atenção essencialmente à poluição, protecção das tartarugas e protecção balnear, anunciou hoje o mentor do projecto. Portanto, no primeiro dia houve uma “boa” sensibilização ambiental.

No dia 21, segundo o mesmo, decorreu o encontro de artistas e produtores, com vista à partilha de conhecimentos e criação de uma rede de contactos entre bandas alternativas e cultura de amizade entre os grupos de diferentes origens. Ou seja, a programação decorre conforme previsto.

No entanto, o momento alto do Grito Rock Praia será este sábado, 23, das 17:00 às 00:00, na Pracinha Escola Grande, Praça Luís de Camões, com entrada gratuita.

O evento, que contava com oito a dez bandas, este ano vai ser possível apenas com quatro, duas de Cabo Verde e duas de Portugal, por falta de verbas.

De Cabo Verde são as bandas The Sourse e Archipels e de Portugal, pela primeira vez, bandas profissionais como Viralata e Serrabulho.

A 8ª edição do Grito Rock Praia, organizada pela ARTiKUL CJ, prestará homenagem ao músico maiense Tó Tavares, uma personalidade que tem contribuído significativamente para a música de Cabo Verde.

Pelo palco do Grito Rock Praia já passaram mais de 50 bandas de música alternativa, incluindo grupos nacionais e de outros países como Portugal, Brasil, Angola, Espanha/Canárias, Alemanha, Equador e Marrocos.