​Mayra Andrade, Djodje Almeida, Mirri Lobo, Constantino Cardoso e Jennifer Solidade no Show 25 Anos do Hotel Odjo d’Água

Mayra Andrade, Djodje Almeida, Mirri Lobo, Constantino Cardoso, Jenifer Solidade, Bertânia Almeida, e também Fábio Ramos, Yoxi Lobo e Paloma Gomes, são os artistas que vão estar no Show 25 anos do Hotel Odjo d’Água. O espetáculo acontece este sábado, 30, na ilha do Sal.

Segundo uma nota enviada, o show é uma prenda à comunidade salense. “A história do Hotel Odjo d’Água confunde-se com a história do desenvolvimento turístico da ilha do Sal. Orgulhamo-nos de fazer parte do cartão-postal da ilha mais turística do país”.

Neste sentido, a Praça das Geminações, em Santa Maria, será palco de um espectáculo musical, totalmente gratuito, com a presença de alguns dos maiores embaixadores da música cabo-verdiana, nomeadamente Mayra Andrade, Djodje Almeida, Mirri Lobo, Constantino Cardoso, Jenifer Solidade, Bertânia Almeida, Fábio Ramos, Yoxi Lobo e Paloma Gomes.

A mesma fonte indica avisa que os artistas residentes fora da ilha do Sal já começaram a chegar para iniciar os ensaios para o show.

A organização refere ainda que além do evento musical, o 25º aniversário do Hotel Odjo d’água também já foi celebrado com a realização de eventos desportivos, de cariz ambiental e social como uma campanha de limpeza de praias, recolha e entrega de donativos para apoiar a atribuição de refeições aos alunos da Escola do EBI Kim Barbosa e um torneio de futebolinho, com a participação de equipas dos professores e de alguns hotéis da cidade de Santa Maria.