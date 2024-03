​Palácio da Cultura Ildo Lobo acolhe exposição de pintura “Régu - transa bu kaminhu di volta”

No âmbito do mês da mulher, o Palácio da Cultura Ildo Lobo recebe a exposição de pintura intitulada “Régu - transa bu kaminhu di volta” da arquitecta e artista plástica cabo-verdiana Evy Amado.

A abertura da exposição acontece esta quarta-feira, 27, Dia da Mulher Cabo-verdiana.

Formada por 12 telas, a exposição, segundo a artista, retrata momentos do quotidiano das mulheres cabo-verdianas, relacionados com o cabelo, em específico as tranças "régu, nagô" no Brasil.

“Trançar o cabelo é uma tradição africana, passada de geração em geração, e que é considerado importante para a identidade e a autoestima das mulheres, nas várias etapas da sua vida”, explica.

Através deste trabalho, a artista celebra essa herança, relembra momentos da sua infância e parte da sua trajetória como activista, celebrando assim a sua cultura e a sua identidade.

A exposição é a estreia da Evy como artista plástica em Cabo Verde. Entretanto, em 2023 fez a sua primeira exposição na cidade de São Paulo, no Brasil.

A exposição ficará patente ao público até 27 de Abril próximo.