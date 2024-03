​Nancy Vieira é terceira convidada especial para a gala dos CVMA.

A cantora cabo-verdiana, Nancy Vieira é a terceira convidada da gala dos Cabo Verde Music Awards (CVMA), que acontece no dia 1 de Junho, no Porto da Cidade da Praia. O anúncio foi feito pela organização, esta quarta-feira, 27, Dia da Mulher Cabo-verdiana.

A 13ª edição dos Cabo Verde Music Awards, Prémio Oficial da Música Cabo-verdiana e a respectiva After Party, acontecem dia 1 de Junho, no Porto da Cidade da Praia e têm como convidados especiais, anunciados até ao momento Jimmy P., Neyna e Nancy Vieira.

Segundo a organização, Nancy Vieira é uma das maiores representantes da música cabo-verdiana no feminino, com um percurso artístico que dispensa apresentações.

“Voz de mornas, coladeiras, funanás, mas também de samba, bossa nova e de tantos outros ritmos e compositores que interpreta de uma forma única, singular. A voz de Nancy Vieira já se fez ouvir em praticamente todos os continentes e em cada recanto do mundo em que tal aconteceu uma coisa sucedeu invariavelmente: as pessoas quedam-se em reverente silêncio”, relata.

Conforme a organização, a voz de Nancy cabem num país e num mundo que a diáspora foi abrindo. Nancy Vieira acaba de lançar o seu novo disco “Gente”. Um trabalho pensado ao detalhe para reflectir tudo o que a cantora representa e transmite na cena musical.

“Gente é um disco de encontros, de histórias, de ideias, de balanços, mas, sobretudo, de pessoas. Com produção repartida entre Amélia Muge, António José Martins e a própria Nancy Vieira, Gente foi gravado em Lisboa e conta com a participação de músicos cabo-verdianos de excelência Iuri Oliveira, Vaiss, Zé Paris, mas também de outras latitudes como o peruano Jorge Cervantes, o basco Olmo Marin, os brasileiros Luciano Maia e Gustavo Nunes e o ucraniano Denys Stetsenko”, frisa.

“Gente”, tem ainda mais gente nele, Mário Lúcio que assina quatro temas, mas também Remna, Luís Firmino do colectivo Acácia Maior, Kaku Alves, Betú, juntam- se ao rol de compositores cantados por Nancy que não deixa de ir às suas raízes trazer canções de B.Leza e de Ano Nobo, honrando assim o património musical de Cabo Verde.

Neste novo trabalho, Nancy Vieira traz também convidados muito especiais como António Zambujo que junta a sua voz à de Nancy no “Fado Criolo”, tema em que também se escutam a cadência falada de Chullage e a guitarra acústica de Fred Martins, ou Miroca Paris que pinta com percussões são muitas as gentes deste “Gente”.

“Gente” é um álbum que evita o caminho fácil dos toques de “modernidade” dados por via tecnológica e que prefere, no seu aparente tradicionalismo formal, promover a magia particular que só acontece quando pessoas de diferentes caminhos da vida se encontram num mesmo espaço para partilharem, tocarem e cantarem as suas diferentes histórias.

É este “Gente” que Nancy Vieira irá trazer para o palco dos CVMA, numa interpretação que promete ser única e memorável, como Nancy Vieira já nos habituou, ao longo das suas quase três décadas de carreira.

Votações nos Nomeados a decorrer

À semelhança do ano passado, foi constituída uma Academia composta por personalidades de todas as áreas da indústria musical e que é responsável pela selecção dos nomeados e votação dos vencedores, à excepção das categorias de votação popular.

A Academia CVMA é composta por 33 membros, nacionais e estrangeiros com profundos conhecimentos da indústria e da criação musical.

Neste momento, a Academia já está a trabalhar tendo em conta que a apresentação dos nomeados acontece no dia 19 de Abril, no Centro Cultural Cabo Verde em Lisboa.

Bilhetes à Venda

Os bilhetes para os Cabo Verde Music Awards 2024 já estão à venda online, no site oficial dos CVMA e no aplicativo PAGALI.

Os bilhetes custam 2.000 escudos para a Gala, 1.500 escudos para a After Party e 2.500 escudos para ambos os eventos.