​Kathy Moeda e José Carlos Malato são os apresentadores da Gala dos CVMA 2024

Kathy Moeda, apresentadora, influenciadora digital e embaixadora de marcas, e José Carlos Malato, apresentador de Televisão e Comunicador, vão conduzir o espectáculo da festa da música cabo-verdiana, Cabo Verde Music Awards (CVMA), anunciou hoje a organização.

Kathy Moeda, nasceu na Cidade da Praia, cresceu ligada à natureza e ao mar. A paixão pelo seu país e a vontade de contribuir para o crescimento do mesmo, fez com que escolhesse o curso de Hotelaria e Turismo.

O nome de José Carlos Malato confunde-se com a própria televisão em língua portuguesa. Comunicador nato é uma das mais experientes e mediáticas figuras da televisão nacional e rosto conceituado da Radio Televisão de Portugal, RTP.

A 13ª edição dos CVMA e a respectiva After Party, acontece dia 3 de Junho no Porto da Cidade da Praia e têm como convidados especiais (anunciados até ao momento) Jimmy P., Neyna e Nancy Vieira.

Mas antes disso, a organização vai apresentar os nomeados no dia 19 deste mês, no Centro Cultural Cabo Verde, em Lisboa. À semelhança do ano passado, foi constituída uma Academia composta por personalidades de todas as áreas da indústria musical e que é responsável pela selecção dos nomeados e votação dos vencedores (à excepção das categorias de votação popular).

A Academia CVMA é composta por 33 membros, nacionais e estrangeiros com profundos conhecimentos da indústria e da criação musical.

Os bilhetes para os Cabo Verde Music Awards 2024 já estão à venda online, no site oficial dos CVMA e no aplicativo PAGALI. Os bilhetes custam dois mil escudos para a Gala, 1.500 escudos para a After Party e 2.500 escudos para ambos os eventos.