Livro infantil “A Jornada de uma Poderosa Menina Africana” de Lauryn Rose Teixeira apresentado na Praia

O Palácio da Cultura Ildo Lobo, na Cidade da Praia, recebe esta sexta-feira, 12, às 18h00, o lançamento do livro infantil “A Jornada de uma Poderosa Menina Africana” de Lauryn Rose Teixeira, autora infanto-juvenil luso-africana. O livro foi apresentado na segunda-feira, 08, na Cidade Velha.

A mãe de Lauryn Teixeira, Cristina Cabral, disse que a filha recebeu o convite do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas e do presidente da Câmara Municipal de Ribeira Grande de Santiago para apresentar o seu livro em Cabo Verde.

Além disso, sublinhou que a filha está em Cabo Verde para reencontrar as suas raízes. “Esta é a segunda viagem que estamos a fazer a Cabo Verde e por uma razão muito especial. Lauryn veio pela primeira vez a Cabo Verde em 2018, agora ela está em Cabo Verde por um motivo muito especial – para compartilhar o livro que ela escreveu”.

Conforme frisou, a filha é muito empenhada, é uma activista e quer fazer a doação do seu livro para outras crianças que não têm oportunidade de poder comprá-lo nas livrarias”.

Lauryn participou em formato híbrido no Festival Morabeza-Festa do Livro, que aconteceu no passado mês de Março, na Cidade da Praia. “Ela falou sobre literatura e foi muito produtivo. Para ela foi um orgulho poder contribuir para a literatura cabo-verdiana”.

O livro está escrito em português, inglês, francês e espanhol e Lauryn quer fazer a sua tradução para a língua cabo-verdiana.

Lauryn tem 11 anos e é uma multipremiada autora e empreendedora. É a primeira criança de ascendência afro-portuguesa (cabo-verdiana) a publicar um livro no Reino Unido, onde reside. A mãe é de Cabo Verde e o pai de São Tomé e Príncipe.

Publicou o seu livro “Lauryn Essa sou eu: A Jornada de uma garota poderosa”, com apenas nove anos.

Lauryn Teixeira também é uma das autoras de duas antologias infantis, da editora Young Writers, e é oradora, cantora do coral Southbank em Londres, estudante de Taekwondo, também trabalha num estábulo e tem aulas de equitação.

Além de todas as suas actividades, Cristina Cabral revela que a Lauryn é apaixonada pela cultura cabo-verdiana e mantém bem viva as suas origens no seu dia a dia. “Ela faz parte da organização Cultura Cabo Verde UK, e é uma das anfitriãs da organização, apresentando eventos tais como o dia da independência de Cabo Verde e o Dia da Mulher”.

A Lauryn tem todos os sábados aula de Cultura, História e Música cabo-verdiana onde aprendeu o Batuku e Funaná. “O seu amor pelas raízes cabo-verdianas, inspirou-a a escrever o livro Lauryn Esta Sou eu: A Jornada de uma Poderosa Menina Africana, uma história que está a inspirar o mundo”.

Lauryn Teixeira contou que o seu interesse pela literatura nasceu depois de um curso que fez, onde despertou o seu interesse pelos livros, “porque não tenho muitos livros sobre questões de crianças negras, então queria dar o meu contributo para a educação de pessoas sobre crianças de descendência africana”.

Orgulho

Cristina Cabral diz-se orgulhosa da filha porque está a representar muitas crianças negras, no Reino Unido. “Sinto muito orgulho dela. Ela tem orgulho da sua cor, cabelo, comida, cultura e de dizer bem alto que ela é cabo-verdiana, em qualquer parte do mundo”.

“Para dizer a verdade, estou forte hoje, porque lágrimas é algo que sai dos meus olhos de manhã à noite, principalmente por ela ter escrito uma homenagem a todas as mães solteiras como eu”.

De frisar que Lauryn esteve, na semana passada numa audiência com o Presidente da República, José Maria Neves.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1167 de 10 de Abril de 2024.