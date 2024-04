​Obra “O Sabor da Água da Chuva e Outras Memórias da Amiga Perfeita” de Joaquim Arena será apresentada em Portugal

O escritor cabo-verdiano, Joaquim Arena apresenta esta quinta-feira, 18, no Cultural de Cabo Verde, em Portugal, a sua obra literária “O Sabor da Água da Chuva e Outras Memórias da Amiga Perfeita”.

A obra de 329 páginas, retrata a evolução histórica de Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, recorrendo-se ao “olhar” de duas amigas que ao longo dos cinquenta anos procuram agarrar-se às histórias contadas por ambas através das cartas, após serem separadas ainda na adolescência com apenas treze anos de idade.

Lançada pela primeira vez no mês de Junho na ilha do Sal, no âmbito do Festival Literatura-Mundo, a obra foi vencedora do Prémio Arnaldo França 2022.

Joaquim Arena nasceu em São Vicente, filho de pai português e mãe cabo-verdiana. Aos seis anos, foi viver para Lisboa, onde a família se instalou.

Licenciou-se em Direito e dedicou-se à música e ao jornalismo. No final dos anos 90, regressou a Cabo Verde, onde fundou o jornal O Cidadão, em São Vicente. Mais tarde, tornou-se assessor cultural da Alliance Française local, ao mesmo tempo que exercia advocacia.

Em 2016, o seu trabalho ensaístico "Debaixo da Nossa Pele - Uma Viagem" foi distinguido com a menção honrosa do Prémio Imprensa Nacional/Vasco Graça Moura.

Foi ainda conselheiro cultural e de comunicação do Presidente da República de Cabo Verde, entre 2017 e 2021.

Joaquim Arena é autor dos livros “Um Farol no Deserto” (2000, IPC), “A Verdade de Chindo Luz” (2006, Oficina do Livro) e “Para Onde Voam as Tartarugas” (2010, Caminho).