​IPC celebra Dia Internacional dos Monumentos e Sítios com actividades na Ribeira Grande de Santiago

O Instituto do Património Cultural (IPC) celebra o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, que se assinala hoje, 18 de Abril, com três dias de actividades, no concelho de Ribeira Grande de Santiago.

Segundo uma nota do IPC, este ano, o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios celebra-se sob o lema "Catástrofes e Conflitos à Luz da Carta de Veneza".

A mesma fonte indicou que a celebração deste ano destaca não só a importância do Património Cultural, mas também os desafios inerentes à sua protecção e valorização.

E neste sentido, a direcção dos monumentos e Sítios (DMS) do Instituto do Património Cultural, preparou uma série de actividades para assinalar a efeméride, que incluem uma roda de conversa sobre a Protecção do Património Arqueológico e Subaquático, visitas guiadas aos monumentos, e uma sessão de animação musical em celebração do Funaná Património Imaterial Nacional, ao largo do Pelourinho, na Cidade Velha.

Conforme a mesma fonte, o programa de actividades oferece diversas oportunidades para participação e reflexão em torno da Cidade Velha Património Mundial.

Está prevista para hoje, 18, a realização de uma Roda de conversa sobre a Protecção do Património Arqueológico e Subaquático, na Escola Secundária do Salineiro.

Na sexta-feira, 19, o IPC vai realizar uma visita guiada aos monumentos, na Cidade Velha. No sábado, 20, vai acontecer uma sessão de animação musical em celebração do Funaná Património Imaterial Nacional, ao largo do Pelourinho, na Cidade Velha.