​Mário Lúcio apresenta “O Livro Que Me Escreveu” em Cabo Verde

O músico e escritor Mário Lúcio apresenta no próximo mês de Maio, a sua mais nova obra intitulada “O Livro Que Me Escreveu” em Tarrafal de Santiago e na Cidade da Praia.

A obra será apresentada no dia 02 de Maio no Tarrafal, no Mercado de Artesanato e Cultura, e na Praia, no dia 06, no Centro Cultural Português, pelas leituras do presidente do IILP, Instituto Internacional da Língua Portuguesa, João Neves e do jornalista e escritor António Monteiro.

O “Livro Que Me Escreveu” que é o novo romance de Mário Lúcio Sousa, foi lançado na passada sexta-feira, 19, na Livraria Bucholz, em Lisboa.

Numa nota enviada, a editora D.Quixote escreveu na contra capa que o livro “O Livro Que Me Escreveu” é uma novela genial, um elogio maravilhoso à solidariedade e à leitura, essenciais na formação do ser humano.

Numa das badanas, vem também publicado o excerto de uma carta que a escritora e jornalista Pilar del Río, presidenta da Fundação Saramago, escreveu ao autor que o livro tem magia e vida dentro, “é um passeio pelo melhor que somos, um derrame de imaginação e de amor pela leitura, os leitores, os escritores, teu povo e toda nossa gente. Tem momentos de grande beleza poética, (…) É uma novela estupenda, para ser repartida pelo mundo”.

A obra, conforme a mesma fonte, conta a vida de um escritor que leva trinta anos para completar o livro da sua vida, passando fome e privações e vivendo a crédito, esperando, ao lado da mulher, pagar as dívidas quando o livro for publicado. “Assim que o termina, manda as folhas dactilografadas ao seu editor, mas este nunca as recebe”.

“O desespero leva o casal e os amigos e vizinhos a uma busca desesperada em todas as estações de correios do mundo, até que o editor dá a entender que finalmente recebeu o livro. Só que não era o livro. Então, começam a chover livros assinados com o nome do escritor, e o povo começa a ler desenfreadamente, tornando a leitura um fenómeno à escala global”, conta a mesma fonte.

Numa publicação na rede social, Facebook, Mário Lúcio escreveu que o livro é uma homenagem aos livros e à leitura.