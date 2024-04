​Câmara Municipal do Tarrafal realiza feira “Nos Tradison Arte e Historias” em comemoração do 25 de Abril

A Câmara Municipal do Tarrafal de Santiago realiza a partir desta quinta-feira, 25, a feira “Nos Tradison Arte e Historias”, para comemorar o 25 de Abril, 107 anos da criação do município do Tarrafal e do 1º de Maio.

As actividades terão início a partir de quinta-feira, 25 de Abril, e prolongam-se até ao dia 05 de Maio, e acontecem em diferentes locais do município. Numa nota enviada, à Câmara Municipal do Tarrafal de Santiago informou que a feira “Nos Tradison arte e histórias”, pretende-se que seja uma programação voltada para a promoção da cultura, das artes e da partilha de conhecimentos da nossa história. Durante a feira serão realizadas, exposições, lançamento do livro, projeção de documentários e fotografias de “Tarrafal de outrora”, animação musical, reza cantada com Juvino, Camilo, tabanka reza. Será ainda realizada a feiras de gastronomia, conversa com os rebelados “Konxi Rabeladus”, noite cabo-verdiana “Nos morna”, actuação de grupos de dança Enigma Júnior, Nascente di Nha Rubera, Fidjus di Bibinha Cabral e actuação de grupos culturais, desfile e encontro da tabanca de Santiago. Com esta programação, a Câmara Municipal espera contar com a participação massiva de toda a população, sobretudo os mais jovens, de modo que possam ser os disseminadores de conhecimentos sobre a história do nosso município e as nossas potencialidades.

