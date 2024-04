Maio acolhe este sábado mini festival de Batuco

A ilha do Maio acolhe este sábado, 27, um mini festival de Batuco. Realizado pela Associação Tabanka Djarmai, o evento está enquadrado nas festividades de Santa Cruz, que se assinala no dia 3 de Maio.

Segundo a responsável da associação Tabanka Djarmai, Marinha Santos, o objectivo da realização deste evento, já na terceira edição, visa valorizar o batuco na ilha, uma vez que houve tempos de alguma dinâmica e também algum resfriamento, mas que neste momento está a conhecer uma nova dinâmica.

Conforme adiantou, o evento previsto para este sábado, na cidade do Porto Inglês, vai contar com a participação de dois grupos de Santa Catarina de Santiago, além de mais seis grupos locais.

Adiantou, por outro lado, que a festa da Tabanka Santa Cruz, conheceu na quinta-feira, 25, com a realização da tradicional "kutxida", adiantado que a festa vai continuar até o dia 10 de Maio, cujo ponto alto vai ser a realização da missa e cortejo até a Cruz na Salina no próximo dia 03 de Maio.

Marinha avançou que, durante esse período, percorreram todos os povoados e todas as artérias da cidade do Porto Inglês levando a Tabanka e espírito de festa aos moradores daquela urbe, durante a qual também recebem ofertas para continuarem as suas actividades.

Para a realização do mini festival de batuco, a entrevistada da Inforpress assegurou que estão a contar com a colaboração da autarquia, bem como dos apoios e fundos da associação.