Korikaxoru Films anuncia antestreia nacional de 'PIRINHA'

A produtora Korikaxoru Films anunciou hoje a antestreia nacional do filme "PIRINHA", escrito e dirigido por Natasha Craveiro, que acontece no próximo dia 11 de Maio, no Salão Nobre da Assembleia Nacional, às 20h00.

Segundo um comunicado da produtora, a antestreia do filme "PIRINHA" está inserida no programa de comemoração do mês da Europa pela União Europeia em Cabo Verde, marcando um momento significativo de celebração e reconhecimento da cultura cabo-verdiana. Este evento é apoiado pela União Europeia em Cabo Verde, pela Agência Espanhola de Cooperação Internacional e pela Organização das Nações Unidas em Cabo Verde. "PIRINHA", conforme a mesma fonte, apresenta como pano de fundo a paisagem da ilha de Santiago, sendo falado em crioulo e envolto pela música cabo-verdiana. Todo o elenco e equipe de produção são cabo-verdianos.

