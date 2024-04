​Comemorações do Cinquentenário de Libertação de Presos Políticos do Campo do Tarrafal começam hoje

As comemorações do Cinquentenário da Libertação dos Presos do Campo de Concentração do Tarrafal terão início esta terça-feira, 30, com uma visita do Presidente da República, José Maria Neves e o seu homólogo de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, à Feira do Livro, que decorre no largo do Auditório e da Biblioteca Nacional.

A seguir, os dois Chefes de Estado visitam a exposição "50 Anos de Abril - Antes e Depois", uma iniciativa da sociedade civil, no Arquivo Histórico Nacional. Na quarta-feira, 1 de Maio, o Campo de Concentração do Tarrafal, em Chão Bom, é o palco central das comemorações do Cinquentenário da Libertação dos Presos do Campo do Tarrafal, que incluem a Sessão Especial, na qual participam os Chefes de Estado de Cabo Verde, José Maria Neves, Portugal, de Marcelo Rebelo de Sousa, e da Guiné-Bissau, Umáro Embalé Sissocko, bem como uma representação do Presidente de Angola. Durante esta sessão, será realizado o descerramento da Placa comemorativa da efeméride, seguido da Conferência "Campo de Concentração do Tarrafal: Genealogia Histórica, Modelos de Repressão e Memórias Transnacionais de Resistência", que terá como conferencista o historiador Victor Barros. Às 15h00, os Chefes de Estado participam numa visita guiada ao Campo de Concentração. A encerrar as comemorações, o antigo Campo do Tarrafal, acolhe, às 17h00, o Concerto da Liberdade, que contará com a participação de artistas dos quatro países que tiveram cidadãos presos no Tarrafal: Mário Lúcio (Cabo Verde), Teresa Salgueiro (Portugal), Paulo Flores (Angola) e Karyna Gomes (Guiné Bissau). O concerto terá entrada livre. Numa nota enviada, a Presidência da República sublinhou que celebrar os 50 anos da Libertação dos Presos Políticos do Tarrafal, no espaço que hoje alberga o Museu é um acto de preservação da memória e um contributo para a educação das gerações mais recentes sobre os horrores do passado colonial. “O Museu do Campo de Tarrafal é um testemunho vivo das lutas e conquistas do povo cabo-verdiano, de todos aqueles que ali estiveram presos e que resistiram à opressão e lutaram por justiça”. A mesma fonte indicou que com estas comemorações, a Presidência da República está também a apoiar a candidatura do Museu do Tarrafal a Património da Humanidade da Unesco, augurando que seja um desígnio comum dos Países de Língua Portuguesa.

