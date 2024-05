​Josslyn Medina confirmada para as festas de São João

A edilidade porto-novense confirma a presença da cantora Josslyn Medina, natural do Porto Novo, nas festas de São João 2024. Ficam assim fechando o cartaz destas festividades, que acontecem durante o mês de Junho.

Josslyn Medina junta-se ao leque de artistas e grupos já confirmados nas festas de São João no município do Porto Novo, do qual fazem parte ainda o Gil Semedo, o Nelson Freitas, os Ferro Gaita, os Cordas do Sol, a Blaya, o Elji Beatzkilla, a Neyma e o Dino Oliveira.

“Com a confirmação de Josslyn Medina, fecha-se, com chave de ouro, o cartaz do certame. A festa está garantida para duas noites que vão ficar na história do nosso santo padroeiro”, informou a autarquia porto-novense.

Além dos bailes populares, o programa das festividades destaca ainda a feira agro-pecuária de Santo Antão, o desfile dos grupos de romaria, a peregrinação, a corrida de cavalos e a missa solene.