Porto Novo: ​Autarquia e governos de Cabo Verde e Países Baixos ponderam candidatura conjunta das festas de São João a património mundial

A autarquia porto-novense e os governos de Cabo Verde e dos Países Baixos têm a “intenção” de apresentar à Unesco uma “candidatura conjunta” das festas de São João a património cultural imaterial da humanidade.

O anúncio foi feito quarta-feira, 19, pelo vereador da cultura da Câmara Municipal do Porto Novo, Nilson Santos, durante um encontro em que se debateu a necessidade de salvaguarda da identidade cultural das festas de São João neste município, classificadas em 2017 a património cultural imaterial nacional.

Nilson Santos disse que a ideia da câmara do Porto Novo e do Governo de Cabo Verde é aproveitar o facto de nos Países Baixos as festas de São João serem já consideradas património cultural imaterial e envolver o governo daquele país europeu na formulação de uma candidatura conjunta.

A intenção é, também, envolver o governo português tendo em conta que, em Cova da Moura, as festas de São João têm também o título de património cultural imaterial nacional, avançou.

O vereador da cultura da edilidade porto-novense anunciou ainda que a câmara do Porto Novo, em parceria com a Paróquia de São João Baptista, está a construir uma estátua que retrata a figura lendária de Mê Maia (mãe Maia) ligada às festas de São João neste concelho.

Porém, este autarca alertou para a necessidade de se preservar a identidade cultural dessa manifestação cultural, que desde 2017 tem o título de património cultural imaterial de Cabo Verde, sendo “fundamental”, a seu ver, o envolvimento dos jovens na implementação do plano de preservação destas festas.

Para já, o Instituto do Património Cultural (IPC) considera que esta classificação “não está em risco” apesar da “pouca participação” dos jovens na preservação dos “aspectos peculiares” desta manifestação popular.