Editoriais 2023 em livro

É inegável que o editorial de um jornal é um reflexo da sua posição política e dos valores que defende. O Expresso das Ilhas, único jornal em Cabo Verde a manter essa prática desde 2010, tem-se destacado como um espaço de liberdade e democracia, reafirmando-se cada vez mais como uma voz crítica e construtiva na sociedade cabo-verdiana.

Ao longo do ano de 2023, os editoriais semanais deste periódico abordaram uma série de eventos políticos de relevo, tanto a nível nacional como internacional, analisando e opinando sobre como esses acontecimentos poderiam impactar a democracia e o desenvolvimento do país. O jornal posicionou-se consistentemente em defesa dos princípios democráticos, sublinhando a sua importância para a sociedade cabo-verdiana e apontando caminhos para o fortalecimento destes valores fundamentais.

Ao olharmos para trás, através da compilação cronológica destes editoriais, prática que remonta a 2017 e que culminou na publicação de um livro, podemos refletir sobre o ano que passou e reconhecer a importância de preservar e fortalecer os valores democráticos na nossa sociedade. Num contexto de desafios políticos e sociais, a democracia continua a ser o pilar fundamental da nossa nação, sendo essencial que todos os cidadãos se comprometam com a sua defesa e promoção.

Passados pouco mais de trinta anos desde o estabelecimento de um regime democrático em Cabo Verde e aproximando-nos do cinquentenário da independência nacional, é imperativo que todos nós reafirmemos o nosso compromisso com a democracia e a responsabilidade cidadã. A construção de uma sociedade mais justa e equitativa para todos só é possível através do trabalho conjunto em prol do bem comum.

Neste sentido, é fundamental que a imprensa cabo-verdiana continue a desempenhar o seu papel de guardiã da democracia, promovendo o debate público, dando voz às diferentes perspectivas e contribuindo para o fortalecimento das instituições democráticas. O Expresso das Ilhas tem sido um exemplo neste campo, assumindo-se como um espaço plural e inclusivo, onde as ideias e opiniões podem ser livremente expressas e debatidas.

A celebração do cinquentenário da independência nacional em 2025 deve ser um momento de reflexão e de renovação do nosso compromisso com os valores democráticos. Devemos aproveitar esta ocasião para reafirmar a importância da democracia como o sistema político que melhor serve os interesses do povo cabo-verdiano e para reiterar o nosso empenho em construir uma sociedade mais justa, solidária e democrática para todos.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1170 de 1 de Maio de 2024.