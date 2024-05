​Djam Neguin e Inés Sybille Vooduness numa oficina de dança na Praia

A Embaixada de Espanha em Cabo Verde promove de 10 a 15 deste mês, uma oficina-performance de dança, com a bailarina espanhola Inés Sybille Vooduness em intercâmbio com Djam Neguin.

Segundo uma nota da embaixada, a oficina é gratuita e dirigida essencialmente a bailarinos, preferencialmente com práticas urbanas e realiza-se em parceria com a escola de dança Freestyle is The Future, sediada no auditório Nacional Jorge Barbosa.

A mesma fonte realçou que o laboratório conduzido por Inés Sybille Vooduness tem como ponto de partida a transcrição de símbolos vodu do Haiti para uma técnica de gesto, movimento, presença e deslocamento.

“Esta metodologia de composição própria propõe uma forma alternativa de acessar a memória corporal e o campo coreográfico dos dançarinos, aquilo que já está em seus corpos”, cita.

Conforme a mesma fonte, o laboratório conduzido pelo artista Djam Neguin explora o poder ritualístico e transmutacional das máscaras africanas, para construção de corporeidades múltiplas. “A partir do poder espiritual das máscaras e do loop vocal se explora o conceito de transe e de acústica corporal”.

Inés Sybille Vooduness é dançarina, pesquisadora cultural e professora. Inés Sybille inventa encontros fictícios com divindades do vodu haitiano a partir de seu campo coreográfico: o Kuduro de Angola, o Coupé Décalé da Costa do Marfim e o Dancehall da Jamaica.

Como artista, ela modela essa matéria filosófica e explora, reterritorializando esses códigos, a possibilidade de produzir uma consciência existencial.

Em 2023, Inés foi seleccionada como artista residente em La Casa Encendida com a sua performance Santa de substrato autónomo.

Actualmente, ela está trabalhando em uma coprodução com o Festival TNT e o Teatro do Bairro Alto de Lisboa com sua obra Simbi em águas astronômicas. Paralelamente, inicia sua pesquisa o nosso lakou digital, seleccionada para residência na Central Elétrica e no Campus Paulo Cunha e Silva do Porto, residência no Núcleo 2024 do Fórum Dança e como projeto pitch do Common Lab 2024.

Djam Neguin é uma das mais destacadas e revolucionárias figuras da cena artística-cultural cabo-verdiana da actualidade.

Um artista multidisciplinar que tem uma trajetória singular marcada por uma miríade de talentos e feitos nas áreas da dança, música, teatro, moda, performance, literatura, audiovisual, que se complementam ainda com as suas actividades como produtor e activista.