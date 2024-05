​Espectáculo de teatro “Peles” nas comunidades piscatórias de São Vicente

O projecto “Amdjer d txeu luta” apresenta a peça teatral “Peles”, escrita e dirigida pela actriz Patrícia Silva, da Escola de Teatro Xpressá, nos dias 17 e 18 deste mês, nas comunidades piscatória de São Vicente.

Segundo uma nota enviada, o espectáculo conta com a participação de 16 actores e actrizes oriundos das comunidades piscatórias do Calhau, Mindelo e São Pedro.

Este espectáculo teatral trabalha a temática da Violência Baseada no Género (VBG), levando os participantes a reflectir sobre o seu meio envolvente e conduzindo a um processo transformativo onde se podem verificar mudanças nas práticas sociais que podem conduzir a casos de VBG.

As apresentações da peça terão lugar no Centro Cultural do Mindelo, na sexta-feira dia 17 de Maio e no sábado dia 18 de Maio, às 19h00, coincidindo com a comemoração do primeiro Dia Nacional das Peixeiras, a 17 de Maio.

Conforme indicou a mesma fonte, ao longo do espectáculo vários sectores da sociedade poderão reflectir sobre o ciclo da violência nas relações afectivas onde as personagens irão reproduzir o mesmo, num processo de tomada de consciência dos sinais e momentos que compõem situações de VBG.

A mesma fonte cita que esta iniciativa faz parte do projecto “Promoção de uma cadeia de pesca integral mais inclusiva e sustentável que favoreça o acesso aos direitos das mulheres e dos jovens no litoral de São Vicente”.

Implementado pela Associação de Peixeiras do Mindelo (APM) e as ONG´s Paz e Desenvolvimento e Coopera e financiado pela Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (AECID).