Exposição “Kaminhada” de Silviana Rocha apresentada na Praia

O Palácio da Cultura Ildo Lobo, na Praia acolhe, durante um mês, a exposição de pintura intitulada “Kaminhada” da artista e curadora Silviana Rocha, de nome artístico Scarsil Rocha. A abertura está marcada para o dia 17 de Maio (sexta-feira) às 17h30, no Ponto d’Arte Café, no Palácio da Cultura Ildo Lobo.

Esta é a sua primeira exposição individual da artista, tendo já participado na exposição cocletiva “Cabo-verdiano, do ser ao ser-se - Somos Cultura” enquanto artista e curadora. “A exposição tem como objectivo dar a conhecer ao público o meu trabalho artístico”.

“Kaminhada” conta com 11 obras criadas no decorrer do seu percurso académico e pertencem a diferentes períodos de tempo, “remetendo não só à interacção que incentiva a observação de um ambiente natural, como também pode ser compreendido como um processo contínuo com a qual o artista percepciona o mundo”.

A exposição traz-nos o olhar de reflexão sobre o fazer artístico e a sua dinâmica com uma pequena amostra de obras pertencentes a diferentes períodos de tempo.

“Kaminhada” contou com o financiamento do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, através do Edital Fomento à Criação Artística Nacional 2023. A exposição ficará patente ao público até 17 de Junho.

A exposição estará, por enquanto, só na Cidade da Praia, mas a intenção da artista é de leva-la para outros pontos do país.

Natural da cidade de Amadora, Portugal, em 2014 completou o ensino secundário na área de Ciências e Tecnologias no Liceu Amílcar Cabral, na Cidade de Assomada.

Entre 2014 e 2022 viveu em Portugal onde concluiu a Licenciatura em Pintura na Faculdade de Belas Artes na Universidade de Lisboa (2018) e fez Mestrado em Crítica, Curadoria e Teorias da Arte também na Faculdade de Belas Artes na Universidade de Lisboa (2022).

Participou nas exposições colectivas enquanto artista na 11ª e 12ª edição das Galerias Abertas das Belas-Artes (GAB-A) 2017/2018, na Faculdade de Belas Artes na Universidade de Lisboa (FBAUL) e na Sociedade Nacional de Belas Artes (SNBA), em Lisboa (2019).

Participou também em vários Programas de voluntariado em Lisboa ligados à assistência de sala e curadoria entre as quais o “The New Art Fest´17 –2ª edição do Festival Internacional Anual de “New media” no Museu de História Natural e da Ciência, exposições resultantes do Projecto Evocação Arte Contemporânea nas salas da Grande Guerra do Museu Militar de Lisboa (2017-2018).

Enquanto curadora participou na 13ª edição das GAB-A FBAUL; na exposição Prémio CAT 2018-2019,na Casa das Artes de Tavira (2019); exposição “Arte, Artesanato e Literatura –Do Espírito Natalino; Da Natureza ao Homem” no átrio principal do Palácio do Governo de Cabo Verde, na Cidade da Praia (2023) e na exposição Coletiva “Cabo-verdiano, do ser ao ser-se –Somos Cultura”, (como curadora e artista) no âmbito do primeiro edital de artes plásticas: Pintura e Escultura, lançado pelo Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas através da Direcção Geral das Artes e das Indústrias Criativas, no Palácio da Cultura Ildo Lobo na Cidade da Praia.

Além desta exposição, o Palácio da Cultura Ildo Lobo tem agendado várias outras actividades para este mês de Maio, como workshops, exibição de filmes, concertos musicais e oficina de teatro.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1171 de 8 de Maio de 2024.