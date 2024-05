​Festival da Gamboa 2024 terá actuação de mais de 30 artistas

A 30.ª edição do Festival da Gamboa que acontece durante três dias 17, 18 e 19, vai homenagear ao artista e empresário Heavy H e terá actuação de mais de 30 artistas. Realizado pela Câmara Municipal da Praia, o festival terá como lema: “Gamboa 2024: Pela Tolerância e Autonomia de Pensamento”.

Nelson Freitas, Os Tubarões, Cordas do Sol, Tabanka Djaz, Gardénia Benrós, MC Acondize, Eli Beatzkilla, Tó Semedo, Neyna, Julinho KSD e Deejay Télio (Angola), são alguns dos artistas e grupos que vão actuar nesta edição do Festival da Gamboa.

O cartaz do festival foi apresentado esta terça-feira, 14, pelo vereador da Cultura da Câmara Municipal da Praia, Jorge Garcia, numa conferência de imprensa.

Segundo Jorge Garcia, por ser a 30ª edição, o festival vai decorrer em homenagem ao artista Heavy H, terá duração de três dias, 17, 18 e 19, contando com a actuação de mais de 30 artistas.

“O lema do festival deste ano que escolhemos foi `Pela paz e Autonomia de Pensamento`, porque entendemos que devíamos passar essa mensagem pela situação de guerra que está ocorrendo entre a Rússia e a Ucrânia, mas também de outras situações de conflito que estão ocorrendo no mundo, nomeadamente na faixa de Gaza”, sublinha.

Jorge Garcia acrescentou que a autonomia de pensamento é uma questão fundamental, principalmente, quando este ano se comemora o centenário do nascimento de Amílcar Cabral, “que nos deixou célebres, máximas, andar com os próprios pés e pensar com as nossas próprias cabeças. E esse país, neste momento, precisa muito disso”.

O vereador da Cultura da CMP indicou que o festival terá um cartaz com muitos artistas conceituados. No primeiro dia, haverá actuação de Cordas do Sol, Djedje, Loretta, Kino Cabral, CESF, Irina Barros, MC Acondize, Julinho KSD, Du Marthaz, Vado Más Ki Ás, PCC e Boy Game. Para o segundo dia, teremos Os Tubarões, David Brazão, Neyna, Apolo G, DJ Telio, Nelson Freitas, Eli Beatzkilla, Tó Semedo, Zé Espanhol, Titio e Kamoka, Heavy H e Gardénia Benrós.

No último dia do festival, que será grátis, vamos ter um cartaz bem forte com Mika Cutubelada, Ste Mandela, Ga Dalomba, Paulinha, Herdeiros de Codé di Dona, Zé Delgado, CJ Patronato, Lejemea, Xando Graciosa, Jonathan, Reddy Wilson, Edu e, por último, Tabanka Djaz, que é um grupo musical da Guiné Bissau.

Em relação aos horários disse que nos dois primeiros dias o festival ocorrerá das 21h00 às 7h00 da manhã, e no terceiro dia o festival terá um período de 16h00 até às 18h00 e que será dedicado às crianças, “portanto, o festival terá um lado infantil bem forte, com pula-pula e outras diversões para as crianças e a música começará precisamente das 18h00 até à meia-noite”.

Quanto ao preço dos bilhetes avançou que vão custar 200 escudos por dia, sendo que só os dois primeiros dias é que serão pagos. O último dia será grátis. “Sobre o custo do festival, calculamos o custo total não só do festival, mas como comemoramos as festas da cidade e do município desde 29 de Abril até 19 de Maio e os custos rondam a volta dos 30 mil contos”.