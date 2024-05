Público dá nota positiva ao segundo dia do Festival da Gamboa, apesar dos atrasos

A cidade da Praia recebeu na noite de sábado, 18, o segundo dia do festival da Gamboa marcado por um leque de artistas que receberam nota positiva do público, apesar dos atrasos.

O segundo dia do Festival da Gamboa, com efeito, que estava previsto para começar às 22:00 horas arrancou com uma hora e meia de atraso.

O grupo Os Tubarões abriu o palco ao ritmo de músicas tradicionais, mas não deixaram de levar alguma inovação, que foi bem-recebida pelos praienses a julgar pelos aplausos.

O vocalista do grupo, Arlindo Rodrigues, que falava a imprensa, descreveu o momento e salientou que não é fácil fazer parte da banda, “devido a sua grandeza”, mas que é “um grande desafio”.

Segundo Arlindo Rodrigues, os artistas devem continuar a apostar na história das músicas, principalmente na vertente tradicional, para “não deixar morrer” os diferentes géneros musicais.

Quem também subiu no palco da Gamboa 2024 foi o artista homenageado do festival, Heavy H, que 14 anos depois sem cantar no palco do festival, se mostrou gratificdo com a homenagem e o carinho do público.

Nelson Freitas abrilhantou também o festival, previsto para entrar no palco a 01:05 da madrugada, só o fez duas horas mais tarde, mas, mesmo sim, apesar do atraso, festivaleiros abordados pela Inforpress consideraram que “valeu a pena”.

Quem também se fez presente no show foi o artista internacional Deejay Telio, marcando a presença pela primeira vez no palco da Gamboa, seguido de Elji Beatzkilla, um dos artistas mais esperado da noite/madrugada.

Este iniciou a sua actuação às 07:00 horas de hoje e, mesmo assim, os praienses não arredaram e vibraram com o artista internacional cabo-verdiano no palco.

Ainda passaram pelo palco da Gamboa, as vozes de Tó Semedo, Neyna, Gardénia, David Brazão, Zé Espanhol, Kamoka, Rods Wires e Apoll G, que encerraram o segundo dia do festival às 11:00 de hoje com uma apresentação especial de Soraia Ramos.