Equipa de Hollywood vai estar em Cabo Verde para ministrar várias formações - Associação de Cinema e Audiovisual

O presidente da Associação de Cinema e Audiovisual de Cabo Verde (ACACV), Júlio Silvão, comunicou hoje, na Praia, que “muito em breve” vão estar em Cabo Verde dois especialistas em filmes ambientais de Hollywood, para ministrar várias formações.

Os dois produtores, que chegarão no dia 26 do corrente mês, estarão no arquipélago no contexto do Festival Internacional de Filmes Ambientais e de Acção Climática do Atlântico, que ocorrerá de 1 a 9 de Novembro.

No entanto, as ações formativas iniciarão já neste mês, segundo Júlio Silvão.

“Em breve, receberemos uma equipa importante de especialistas de Hollywood, dois produtores renomados, que conduzirão várias formações”, anunciou.

Na próxima semana, informou o presidente da ACACV, estarão abertas as inscrições, no entanto apenas os profissionais residentes na cidade da Praia poderão participar nas formações.

“Porque é impossível produzir guias sem estar fisicamente presente. Esse é um grande desafio que enfrentamos em termos financeiros, influenciado pela descontinuidade geográfica do país e pela nossa insularidade”, justificou, lamentando a situação.

As inscrições limitadas estarão abertas por no máximo cinco dias, e, conforme salientou Júlio Silvão, haverá outras oportunidades, já que uma série de formações serão realizadas até 10 de Novembro.

Os participantes terão oportunidade de aprender sobre a produção e realização de filmes, com foco em acção climática.

Júlio Silvão destacou ainda a importância de ter especialistas de Hollywood pela primeira vez em Cabo Verde para promover a produção cinematográfica no país.