​Josslyn canta “Sodade” com grupo espanhol Todo El Rato

Os Todo El Rato, grupo pioneiro na combinação de hip-hop, reggaeton com ritmos africanos em Espanha, acabam de lançar o seu novo single em colaboração com a cantora cabo-verdiana Josslyn.

Josslyn lançou no mês passado o seu mais novo single intitulado "Riba 10".

Segundo uma nota enviada, produzida pelo Angolano Eauxg, “Sodade” é uma mistura única de ritmos latinos e melodias envolventes do RnB e Kizomba, que celebra as raízes culturais e musicais de ambos os artistas.

“É sem dúvida uma fusão de sons tradicionais e contemporâneos, destacando as influências espanholas de Todo El Rato e o charme inconfundível de Josslyn, conhecida por sua voz poderosa e cativante”, explica.

Na mesma nota, os madrilenhos Todo el Rato afirmaram que estão muito entusiasmados com esta parceria. “Josslyn trouxe uma nova dimensão à nossa música, e acreditamos que muitas pessoas se vão identificar com Sodade”.

Apaixonados pela música que se faz em Portugal e em África, “Sodade” é a terceira colaboração dos Todo el Rato com artistas de língua portuguesa, depois do seu single “Que Se Te Note” com Supa Squad e “Quiero Volver” com Anselmo Ralph, incluído no último álbum do cantor Angolano.

O novo single já está disponível em todas as plataformas digitais, acompanhado de um videoclipe no YouTube.