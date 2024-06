​Livro “O Estranho Barulho e Outros Contos” de João Furtado apresentado na Praia

O livro "O Estranho Barulho e Outros Contos" da autoria do escritor João Furtado será apresentado esta sexta-feira, 07, na Cidade da Praia.

A apresentação da obra será feita pela professora e escritora Antonieta Lopes, que apresentará reflexões sobre os contos que compõem esta fascinante colecção.

Numa entrevista ao Expresso das Ilhas, João Furtado disse que se trata de um livro composto por 30 contos, distribuídos em 174 páginas, mas de fácil leitura.

Por isso convida os praienses a estarem presentes na apresentação da obra, que decorre às 16h00, na sede da AJOC, no Plateau.

Este é o terceiro livro de contos de João Furtado que é um amante da escrita. Além de contos, João Furtado disse que escreve poesia e crônicas.

João Pereira Correia Furtado nasceu na ilha do Príncipe em 29 de Novembro de 1958. Viveu neste país até os 25 anos, quando se mudou para Cabo Verde, onde residiu até os 60 anos no bairro de Lém Ferreira, na cidade da Praia.

Há quatro anos, João Furtado fixou residência no Estado de Massachusetts, nos Estados Unidos da América. Estreou-se como escritor com “A Árvore de Fruta-Pão e Outros Contos”, seguindo-se outras obras e várias participações em antologias e duetos com outros escritores.