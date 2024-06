Visita guiada na Feira do Livro de Lisboa promove literatura cabo-verdiana

Centro Cultural Cabo Verde (CCCV) e Literaturas Afrikanas promoveram uma visita guiada aos ‘stands’ para difundir a literatura cabo-verdiana e publicações sobre Cabo Verde.

A visita guiada, que teve a duração de duas horas e foi conduzida por Raja Litwinoff, passou pelos stands de várias editoras, distribuidoras e livrarias presentes no Parque Eduardo VII, sob os olhares atentos dos participantes que iam fazendo questões sobre a literatura cabo-verdiana.

Jorge Araújo, Baltazar Lopes da Silva, Adriano Reis, Mário Lúcio, Germano Almeida, Joaquim Arena, José Luiz Tavares, Vera Duarte, Eillen Almeida Barbosa, Dulce Almada Duarte, Fátima Bettencourt, Dina Salústio e Jorge Fonseca, são alguns autores cabo-verdianos com livros expostos.

“Os títulos da literatura cabo-verdiana estão a diminuir na Feira do Livro de Lisboa a cada ano”, lamentou Raja Litwinoff que também deu a conhecer os livros que não são de autores cabo-verdianos, mas que falam sobre Cabo Verde.

A 94ª edição da Feira do Livro de Lisboa arrancou no dia 29 de Maio e decorre até 16 de Junho, no Parque Eduardo VII, com 350 pavilhões e 960 marcas editoriais, representadas por 140 participantes.

Disponíveis para venda ao público estão 85 mil títulos, a que se juntam diversas iniciativas, entre sessões de autógrafos, conversas com escritores, apresentações de livros, espectáculos de música ou cinema ao ar livre.