​Circo Enigma apresenta espectáculo “The Jungle Sauvage” na Praia

O Circo Enigma apresenta no dia 15 deste mês, na Cidade da Praia, o espectáculo “The Jungle Sauvage”. O evento está enquadrado nas comemorações dos seus 13 anos. Para o espectáculo que vai acontecer no Auditório Nacional, o Circo Enigma tem como convidado o grupo de ginástica Acrobática Acroart.

Segundo o presidente do Circo Enigma, Rubens Dias, neste espectáculo vão retratar um pouco daquilo que é a selva e o selvagem.

“Dentro deste tema vamos levar algumas peças que fazemos no circo, onde vamos usar tribos, através das tribos vamos colocar a selva, nas peças que fazemos para passarmos a ideia de selvagem e selva como, por exemplo temos uma perna de pau, onde teremos figurino de um pássaro e inseto”, indica.

Rubens Dias explicou que o espectáculo é para todas as faixas etárias. “Será um espectáculo muito interessante, porque vamos levar tudo aquilo que estamos a fazer desde perna de pau, acrobacias, malabarismo, palhaço, e tudo aquilo que as crianças gostam vamos ter nesse dia”.

Conforme realçou, sempre tinha vontade de levar um dia diferente ao circo, porque “no circo actualmente apresentamos palhaços, acrobacias, agora queremos levar ao público algo diferente”.

“Neste espectáculo vamos ter uma selva, também como no circo fala um pouco de animais, insetos então tive a ideia de criar um espectáculo onde vamos falar um pouco de tribos, onde existem povos e culturas africanos”, revela.

Depois do evento do dia 15 de Junho, anunciou que vão apresentar um espectáculo na ilha de São Vicente, no mês de Julho, no âmbito das celebrações dos seus 13 anos.

O Circo Enigma celebrou, no dia 29 de Maio, 13 anos onde realizaram o espectáculo na ilha do Fogo, no Festival Nho São Filipe.

Por outro lado, disse que esses 13 anos foram de muita luta, “ainda estamos a lutar, temos muitos sonhos para o futuro, e vamos lutar para alcançar e ter mais apoios institucionais, governamentais e quem sabe um dia criar a nossa própria escola de circo”.