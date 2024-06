​Bailarina Vânia Gala ministra um workshop em criação coreográfica na Cidade da Praia

A coreógrafa, bailarina, investigadora e curadora Vânia Gala está na Cidade da Praia para ministrar um workshop em criação coreográfica para a comunidade artística local. Neste sentido, arrancou esta segunda-feira, 17, a Oficina Artística em Práticas Coreográficas, do projecto “Tri*Pé - Três Ilhas, Três Artes”, que vai decorrer até o dia 28 deste mês.

Segundo uma nota da Associação Cultural Raiz di Polon, os ateliês acontecem durante duas semanas, no espaço da Escola Dança & Arte, no Plateau e são abertos a quem estiver interessado. Para além dos ateliês, Vânia Gala propiciará sessões de orientação criativa a vários bailarinos e coreógrafos praienses.

A vinda de Vânia Gala ao nosso país, conforme a mesma fonte acontece no âmbito do projecto Tri*Pé - Três Ilhas, Três Artes, uma parceria entre a Associação Artística e Cultural Mindelact, em São Vicente, o projecto Chiquinho, em Ribeira Brava (São Nicolau), e a Associação Cultural Raiz di Polon, na Praia. "Os ateliês também contam com o apoio da Escola Dança & Arte, o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, a Embaixada de Portugal na Praia, e a Escola Gota d'Arte".

O Projecto Tri*Pé constitui um dos pólos de criação fomentados através do Projecto ProCultura, financiado pela União Europeia, co-financiado e gerido pelo Camões IP e pela Fundação Calouste Gulbenkian.

Vânia Gala é directora do programa de Mestrado – MA Expanded Dance Practice – na London Contemporary Dance School. Antes de integrar a London Contemporary School foi directora do programa BA (Hons) em Contemporary Performance Practice no Royal Conservatoire of Scotland (RCS), e foi professora e coordenadora do módulo Análise de Práticas Dance no Mestrado – MA/MFA Choreography – no Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance.

Foi responsável pela concepção e actualização do novo programa BA Contemporary Performance Practice no RCS. A bailarina tem uma licenciatura/bacharel em Dança do EDDC-ArtEZ (Hogeshool voor Kunst Arnhem, Netherlands) e um mestrado em Coreografia com Distinção pelo Trinity Laban. É doutorada pela Universidade de Kingston do Reino Unido da qual recebeu uma bolsa.

Trabalha na interseção de estudos críticos de dança, filosofia da performance e práticas experimentais em dança, teatro e performance em artes visuais. Os seus interesses incidem sobre práticas experimentais em performance, dança e teatro com ênfase em noções de recusa, (não)performance, opacidade, pensamento-coreográfico, fugitividade, improvisações, dissenso, hospitalidade e valor.

A bailarina faz parte do colectivo de artistas-curadoras que representa Portugal na Bienal de Arte de Veneza 2024 com o projecto Greenhouse. Foi professora e Líder do Módulo de Análise de Práticas Coreográficas no mestrado MA/MFA Choreography no Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance. Orientou alunos de MFA.