Cidade Velha acolhe lançamento do livro “O Menino Pirata nas Ilhas do Encantamento - MORABEZA”

O Centro Cultural da Cidade Velha acolhe este sábado, 22, o lançamento do terceiro título da colecção de Cabo Verde, do projecto Ilhas e Encantamentos “O Menino Pirata nas Ilhas do Encantamento – Morabeza”.

O evento contará com a participação de representantes das entidades parceiras do projecto Procultura, União Europeia e Camões. I.P., assim como das instituições/entidades locais, nomeadamente, Câmara Municipal da Ribeira Grande de Santiago, Instituto Património Cultural e Delegação Escolar.

No decorrer do lançamento do livro serão entregues kits pedagógicos associados a este terceiro título, produzidos pelas artesãs locais da Ribeira Grande de Santiago.

Segundo uma nota enviada, serão apresentadas as actividades desenvolvidas, ao longo dos três últimos anos, com artesãs, jovens, alunas e alunos, professoras e professores, não só na Ribeira Grande de Santiago, mas também na Ilha do Maio, que deram origem à criação das duas Casas dos Contos e dos dois Pólos, que têm como objectivo a dinamização do livro e da leitura, para além de se constituírem como hubs criativos locais.

O evento conta também com a apresentação pública dos projectos ao Fundo de Apoio a Iniciativas Locais promovida pelo Ilhas e Encantamentos e com a entrega dos respectivos certificados.

Está ainda prevista a entrega dos livros e jogos didáticos às Casas dos Contos, uma doação feita ao projecto pela creche/jardim de infância “Bela Infância”, em Portugal.

A mesma fonte indica que o projecto é também desenvolvido em Moçambique, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, “tendo como principal objectivo contribuir para a criação de emprego sustentável através da produção, publicação e divulgação/comercialização de literatura para a infância e juventude; assim como mobilizar o poder criativo e educativo do património, em suportes diversificados e apelativos de literatura infantojuvenil, numa dinâmica de cooperação Sul-Sul”.

“Ilhas e Encantamentos” é apoiado pelo programa Procultura promoção do emprego e actividades geradoras de rendimento no sector cultural dos PALOP e Timor-Leste, no âmbito do programa regional PALOP-TL da União Europeia, cofinanciado e gerido pelo Camões, I.P.

O Projecto foi implementado pela Associação Marquês de Valle Flor em parceria com a SPHAERA MUNDI (Cabo Verde), Artissal (Guiné-Bissau), Gabinete de Conservação da Ilha de Moçambique (Moçambique) e Casa da Cultura (São Tomé e Príncipe).

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1177 de 19 de Junho de 2024.