Tiolino faz o primeiro show do álbum “100 % Kabrer” em casa

O artista boavistense Tiolino lançou, na noite de sexta-feira, 28, no Centro de Artes e Cultura da sua ilha natal, o seu segundo CD de originais, “100 % Kabrer”, num show que fez vibrar os seus conterrâneos.

O álbum “100 % Kabrer” sai à luz 17 anos depois do lançamento do primeiro CD “Rua Dreita”, começou a ser gravado em 2019 antes da Covid-19, está constituído por 13 faixas com estilos diferentes e temas, e foi preparado como uma espécie de “playlist” para poder ser ouvido em casa sem se aborrecer.

Para Tiolino, o show de lançamento não poderia ter sido em outro lugar que não Boa Vista, por ser “100 % Kabrer”, considerando que estar em casa tem outro “feeling”, é uma “sensação espetacular”.

O mesmo disse que por ser “fidje d’terra” (filho de terra) não esperava algo diferente do que receber todo o calor dos seus companheiros e pessoas que conhecem o seu trabalho.

Questionado sobre ter alguma faixa favorita, Tiolino afirmou que todas as faixas são especiais, que são como “filhos” para ele e cada uma tem uma mensagem diferente, tanto que o álbum que inicialmente tinha 12, terminou com 13 faixas porque não conseguiu deixar nenhuma de fora.

Para Iva Rosário, que assistiu o show e é a atriz do videoclipe de Lutxinha, foi uma surpresa, mas não poderia negar um convite a Tiolino, e foi uma “grande honra” fazer parte e contribuir um pouco no legado do artista.

A mesma disse que o concerto foi “espetacular”, que para quem é de João Galego tem um sabor especial e diferente, pois como Tiolino também é um “contador” de histórias, cada música acaba por lembrar uma vivencia.

Enquadrado nas celebrações do município, Tiolino fará mais uma apresentação hoje na Rua Direita em João Galego, e a próxima apresentação do álbum será no dia 19 de Julho na ilha do Sal.