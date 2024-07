Morreu Totinho

Saxofonista, nascido na cidade da Praia em 1964, fez carreira ao acompanhar Cesária Évora.

“O último sopro de Totinho. Acaba de partir para a eternidade. Descansa em paz, caro amigo. Até sempre!”, refere o Presidente da República ao comentar a morte do músico.

"É com profundo pesar que recebemos a notícia do falecimento de Totinho, um ícone do saxofone e um dos músicos mais brilhantes de Cabo Verde. Totinho não só enriqueceu a música de Cesária Évora com seu talento incomparável por mais de uma década, mas também marcou a cena musical como solista desde 2012, levando a sonoridade cabo-verdiana aos quatro cantos do mundo. Neste momento de tristeza, expresso minhas sinceras condolências à sua família, amigos e a todos que, como nós, foram tocados pela sua música e pelo seu legado. Cabo Verde perdeu um dos seus melhores, mas a sua arte permanecerá conosco, perpetuando a sua memória e inspirando futuras gerações. Que a sua alma descanse em paz", lamenta o Primeiro-ministro.

"Parte uma lenda! Descansa em paz Totinho! Tua vida e teu percurso faz de ti uma lenda da nossa música e da nossa Cultura! A Cultura de Cabo Verde Fica mais pobre! Condolências a toda a familia e amigos", refere, por sua vez, o ministro da Cultura e Indústrias Criativas, Abraão Vicente.

José da Silva, produtor de Cesária Évora, recorda Totinho como “um dos maiores saxofonistas de Cabo Verde” e lembra a ligação de duas décadas de Totinho a Cesária.

“Pessoa de grande valor moral e musical, que a sua alma descanse em paz”, conclui José da Silva.

À família de Totinho, o Expresso das Ilhas endereça as mais sentidas condolências.