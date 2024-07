​Orçamento para Carnaval vai aumentar

O Governo anunciou que vai aumentar a dotação orçamental para o Carnaval do próximo ano. O anúncio foi feito esta quarta-feira, 10, pelo Primeiro-Ministro, Ulisses Correia e Silva, no âmbito da assinatura do protocolo de concessão de incentivo com AME e Kriol Jazz Festival.

“Quero aqui anunciar que em relação ao Carnaval vai haver um aumento da dotação orçamental para o próximo ano já com o Orçamento de Estado 2025 que irá passar de 10 mil contos para 15 mil”, indica. Para Ulisses Correia e Silva trata-se de um aumento de 50%. “O Carnaval é um outro produto cultural importante e estaremos também, através disso, a estimular a qualidade”. “Portanto, um dos critérios que nós utilizamos para fazer a escolha correcta é a qualidade e a projecção. No Carnaval, os critérios estão estabelecidos pelo Ministério da Cultura e Indústrias Criativas, mas deverá centrar-se também na mesma forma. Queremos investir para termos maior retorno. Maior retorno exige qualidade. Portanto, muito parabéns. Continuamos com a nossa boa parceria”, aponta.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.