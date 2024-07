​CNAD lança 7ª edição do Concurso de Design

O Centro Nacional de Arte, Artesanato e Design (CNAD), acaba de lançar a 7ª edição do concurso de Design com o tema “Edital Ecodesign”, promovido no âmbito do Salão_Created in Cabo Verde.

Este concurso tem como objectivo motivar, estimular e premiar a capacidade criativa, técnica, interpretativa e de inovação de artesãos, designers e demais criativos.

Segundo o regulamento, o Concurso de Design constitui uma oportunidade para os designers, artesãos e demais criativos apresentarem propostas conceituais e processos sustentáveis, com foco nas preocupações ambientais, com o principal propósito de estimular e valorizar a criação nacional através de práticas do Ecodesign.

“Assim, os participantes são desafiados a desenvolver novos produtos ou repensar projectos inovadores e sustentáveis, utilizando recursos materiais renováveis e reutilizáveis, e tecnologias disponíveis em Cabo Verde”, indica.

No âmbito da URDI – Feira do Artesanato e Design de Cabo Verde, é realizado o Salão Created in CV onde são exibidas as peças seleccionadas. Posteriormente, serão apresentadas no catálogo.

Neste sentido, podem concorrer criativos cabo-verdianos, com residência nacional ou na diáspora, e estrangeiros a residir legalmente em Cabo Verde.

Cada concorrente (individual) ou grupo de concorrentes, deve apresentar um único projecto, tratando-se de concorrente colectivo deve ser nomeado um representante de contacto.

As propostas devem ser entregues com o assunto “Edital ECO_DESIGN URDI 2024” até 02 de Setembro, através do preenchimento do Formulário:https://forms.gle/24Eq9Y5XZ94twTuv7; e-mail do CNAD ou presencialmente.

O júri será composto por 5 elementos, um representante do CNAD, parceiros do projecto e profissionais das áreas criativas, sendo que a constituição final do júri será comunicada publicamente e em momento oportuno.