Nelson Neves e Sérgio Pires expõem no Luxemburgo

O artista plástico Nelson Neves e o fotógrafo Sérgio Pires, ambos de Santo Antão, expõem juntos na Chambre des Salariés, na cidade do Luxemburgo, entre 1 e 31 de Outubro.

A inauguração da exposição “Pont Culturel” terá lugar no dia 7 de Outubro, pelas 18h00, com animação musical do grupo “Ney Évora e amigos” e uma recepção, num evento apoiado pela Federação das Associações Cabo-verdianas do Luxemburgo, a Câmara dos Trabalhadores, a família Coutinho e a Cooperativa Sindical Casino.

Nelson Neves apresentará cerca de trinta pinturas representando a sua ilha e o Luxemburgo. Já o fotógrafo Sérgio Pires, natural da Povoação, concelho da Ribeira Grande de Santo Antão, será a primeira vez expõe no Luxemburgo, com 12 fotografias de paisagens e da vida quotidiana de Santo Antão.

Segundo Nelson Neves, a ideia desta exposição partiu de Stefan Kunzmann, um jornalista alemão radicado no Luxemburgo, que o acompanhou a Santo Antão no ano passado para produzir uma grande reportagem sobre a cultura e o quotidiano da ilha. Além desta reportagem, Stefan Kunzmann publicará um livro sobre esta viagem a Santo Antão em 2025, avançou o artista.

Nelson Neves condecorado em Paris

Antes da abertura da exposição, Nelson Neves receberá a Medalha de Mérito Artístico da Sociedade Académica de Incentivo e Educação “Artes-Ciências-Letras” no dia 6 de Outubro, um dia antes da inauguração da exposição.

O prémio será entregue durante a soirée anual da Associação na ópera “Ravel” do hotel Intercontinental Paris le Grand, na capital francesa. Além da medalha, Nelson Neves receberá um diploma num evento que será seguido de um jantar de Gala.

O artista natural de Santo Antão foi proposto pela pintora, poetisa e escritora francesa Maria Torrelli.

Nelson Neves trabalha como artista plástico há mais de 20 anos e recebeu, entre outros, o título de Cavaleiro da Ordem de Mérito do Grão-Ducado, atribuído pelo Grão-Duque Henri em 2021, e o prémio internacional de arte “I Guerrieri di Riace” em 2017, na Itália.

A Sociedade Académica de Incentivo e Educação “Artes-Ciências-Letras” foi fundada em 1915 com o objectivo de reconhecer e promover homens e mulheres que, através do seu talento e trabalho, contribuem para o desenvolvimento da cultura nos campos artístico, literário e científico.