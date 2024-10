Edição pérola do Mindelact começa a 1 de Novembro

​A 30ª edição do Festival Internacional de Teatro do Mindelo, Mindelact, está agendada para 1 a 9 de Novembro. Este ano, o evento acontece sob o mote "Pérola”, para marcar 30 anos de realização.

O cartaz é composto por 35 espetáculos, com a participação, pela primeira vez, de um grupo oriundo da Noruega. O Mindelact 2024 foi apresentado em conferência de imprensa, em São Vicente, pelo pelo presidente da associação, Yannick Fortes.

“Estamos a celebrar as bodas de pérola, 30 anos do Festival Mindelact. Nós temos uma programação, tanto em São Vicente, como na Praia. Também é de salientar que, pela primeira vez, teremos um grupo de teatro da Noruega, especificamente de um grupo de circo. Também temos um grupo de Moçambique, já há alguns anos que não recebemos uma companhia deste país”, indica.

Yannick Fortes explica que envolver a comunidade na festa do teatro é outra aposta da organização.

“A ideia desta programação é tentar dinamizar o teatro, não só aqui no CCM, mas um também um pouco por toda a cidade, e dar acesso ao teatro a outras pessoas. Daí que 70 por cento da programação é totalmente gratuita”, refere.

Segundo a Associação Artística e Cultural, a programação é dividida em 7 palcos, nomeadamente o Palco 1, no Centro Cultural do Mindelo e Palco 2, na Academia Jotamont.

Os restantes palcos estarão espalhados pela ilha, com o Teatrolândia, Teatro de Praça e Teatro nas Comunidades. Destaque para o regresso do OFF.

“Não é novidade porque é uma retoma, o Festival OFF nasce como um espaço de experimentação e também para dar oportunidade a artistas nacionais para confraternizar, apresentar os seus trabalhos. É um espaço onde a peça é curta, também para facilitar a apresentação de novos actores e não só. Teremos grupos, além de São Vicente, de Santiago, São Nicolau e Santo Antão.

Segundo a organização, a programação completa do festival deverá ser divulgada nos próximos dias. A edição 2024 do Mindelact deverá contar com representantes de Cabo Verde, Noruega, Portugal, Espanha, Brasil, Moçambique e Noruega.