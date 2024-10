​Praia recebe lançamento do livro “Ordens, condecorações e medalhas de Cabo Verde”

A cidade da Praia recebe no dia 09 deste mês, o lançamento do livro “Ordens, condecorações e medalhas de Cabo Verde”, de Jorge Cólogan. A apresentação do livro será no Palácio do Presidente da República de Cabo Verde (Sala Beijing), pelas 18h00.

Segundo uma nota da editora Gaviño de Franchy, o livro constitui um detalhado estudo acadêmico e jurídico sobre o sistema honorífico cabo-verdiano, abordando o conjunto de Ordens, condecorações e medalhas do país, civis e militares. A publicação deste livro, sublinha a mesma fonte insere-se no quadro das comemorações do centenário do nascimento de Amílcar Cabral (1924-2024), “pai da independência da República de Cabo Verde, e quem dá nome a uma das mais importantes Ordens honoríficas do país, a Ordem do Amílcar Cabral. O livro destina-se a um público especializado em História, Relações Diplomáticas e Protocolo, ainda que o interesse da publicação possa estender-se ao público em geral”. A publicação conta com o Alto Patrocínio da Presidência da República de Cabo Verde, e um prólogo escrito pelo Presidente da República, José Maria Neves. Entre os colaboradores encontra-se o Ministério da Defesa de Cabo Verde, as Forças Armadas de Cabo Verde, a Casa África e o Governo das Canárias. Esta obra contou também com o apoio da Fundação Universitária Iberoamericana (FUNIBER) e do Grupo Barceló. A apresentação da obra estará a cargo do professor Manuel Brito-Semedo. Jorge Cólogan, natural de San Cristóbal de La Laguna, Tenerife, é delegado em Cabo Verde da Fundação Canárias para Ação Exterior do Governo das Canárias (FUCAEX). Doutorando em Direito, é licenciado em Ciência Política e mestre em Cerimonial e Protocolo. Também é o autor do livro “Uniformes Nobiliarios” (Gaviño de Franchy Editores, 2021), vencedor do Prêmio Dalmiro de la Válgoma 2024, concedido pela Confederação Internacional de Genealogia e Heráldica ao livro mais belamente editado. Jorge Cólogan, além de ter palestrado várias conferências, é autor de vários artigos no Boletim da Real Academia Espanhola da História e nos Anais da Real Academia Espanhola de Heráldica e Genealogia.

